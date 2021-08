Olimpijski rekord Kitajk, do kolajne tudi nekdanji dopinški grešnik

Madžarke Danuta Kozak, Tamara Csipes, Anna Karasz in Dora Bodonyi so v kajaku štirisedu na olimpijskih igrah v Tokiu osvojile zlato kolajno. Za 0,610 sekunde so ugnale Belorusinje, tretja je bila Poljska posadka z 0,982 sekunde zaostanka za najhitrejšo zasedbo.

Kitajki olimpijski prvakinji v kajakaškem dvosedu na 500 m

Kitajki Šičiao Šu in Mengja Sun sta svojili zlato odličje v kajakaškem dvosedu. Svetovni prvakinji leta 2019 sta z novim olimpijskim rekordom pri minuti in 55,495 sekunde prehiteli Ukrajinki in Kitajski priveslali prvo olimpijsko kolajno v tej disciplini, ki je letos prvič na olimpijskem sporedu. Bron gre v Kanado.

​Nemcem zmaga v kajakaškem šprintu na 500 metrov

Nemci Max Rendschmidt, Ronald Rauhe, Tom Liebscher in Max Lemke so slavili v kajaku štirisedu na 500 metrov. Za 0,226 sekunde so prehiteli Špance, ki so si nadeli srebrno kolajno. Na tretje mesto zmagovalnega odra so stopili Slovaki, ki so za prvouvrščenimi zaostali za 1,315 sekunde.

Kanuist Isaquias Queiroz dos Santos do zmage na 1000 metrov

Brazilski kanuist Isaquias Queiroz dos Santos je zmagal v šprintu na 1000 metrov. Srebrni z iger v Riu 2016 se je v ospredje prebil na polovici proge, v cilj pa kot prvi prišel s časom štiri minute in 4,408 sekunde. Drugi je bil Kitajec Hao Liu, tretji pa Moldavec Sergej Tarnovši.



Liu, svetovni prvak iz leta 2019, je za zmagovalcem zaostal za 1,216 sekunde. Moldavcu, ki je bil pred petimi leti v Riu zaradi zlorabe dopinga za štiri leta suspendiran, je bil za zmago prepočasen za 1,661 sekunde.







