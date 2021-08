Po izgubljeni bitki bodo še bolj odločno jurišali, da bi dobili vojno

V nadaljevanju preberite:

Ko so se slovenski košarkarji zbrali 10. junija ob začetku priprav v Zrečah, so razmišljali le o olimpijskih kvalifikacijah v Kaunasu, saj so bile zelo zahtevna naloga. O Tokiu in celo o kolajni si je kot rojeni zmagovalec drznil govoriti le Luka Dončić. Dva meseca pozneje je prvo odličje na OI za Slovenijo v moštvenih igrah, ki so se mu pred tem najbolj približali rokometaši in hokejisti, na dosegu roke in edini cilj. Po štirih vrhunskih predstavah v Litvi in petih na Japonskem bodo na današnji tekmi za tretje mesto z Avstralijo ob 13. uri storili vse, kar je v človeški moči. Kako pričakujejo zgodovinsko tekmo?