Po najhitrejšem spustu je stopil na plin in potrdil polfinale

Slovenski kanuist Benjamin Savšek je uspešno opravil kvalifikacije olimpijske preizkušnje in se uvrstil v ponedeljkov polfinale, kjer bo nastopilo 15 najboljših. Savšek je v prvi kvalifikacijski vožnji postavil najhitrejši čas, v drugi pa 12.



Najboljši slovenski kanuist je imel v prvi vožnji en dotik, a vseeno s progo opravil najhitreje. V drugi kvalifikacijski vožnji je sicer nastopil nekoliko slabše in imel dva dotika, kar je zadoščalo za 12. mesto (+8,98), a nastop v ponedeljkovem polfinalu ni bil nikoli vprašljiv.



V drugo je bil najhitrejši Slovak Matej Benuš, ki je bil v prvi kvalifikacijski vožnji drugi. Za Slovakom, ki je s progo opravil brez dotika, sta se zvrstila Britanec Adam Burgess (+2,75) z enim dotikom in Nemec Sideris Tasiadis (+4,34) brez dotikov.



Ponedeljkov polfinale se bo začel ob 7. uri.

