Poglejmo, kdo je pred nami in kdo vse ZA nami!

Slovenski košarkarji si zaslužijo vse čestitke. FOTO: Aris Messinis/AFP



Zdaj svet pozna slovensko košarko

Lastnika Dallasa Mark Cuban prihaja v Slovenijo z novo pogodbo za svojega zvezdnika. FOTO: Gary A. Vasquez/Usa Today Sports

Čeprav slovenski košarkarski reprezentanci na olimpijskih igrah v Tokiu ni uspelo priti do tako želene bronaste kolajne, potem ko so izgubili proti Avstraliji, pa so si izbrancina družbenih omrežjih prislužili številne čestitke za srčne in borbene predstave na Japonskem in končno četrto mesto.Slovenske košarkarje, ki so z igrami povezali Slovenijo, z njimi pa navdušili tudi številne tuje spremljevalce košarke, je ves čas olimpijskih iger spremljal tudi predsednik Slovenije. Na twitterju je zapisal, da je po koncu tekme z Avstralijo poklical predsednika Košarkarske zveze Slovenijein mu v imenu Slovenije izrazil iskreno hvaležnost za vse, kar so fantje, selektor Sekulić, njegovi sodelavci, @kzs_si naredili za nepopisne trenutke sreče pred in na #Olympics.Izrazil je tudi iskreno hvaležnost za vse, kar so naredili za Slovenijo in šport danes in za sanje naših otrok. Dodal pa je še: »Zdaj se spomnimo vseh čudovitih trenutkov sreče, ki so nam jih na poti do konca olimpijskega turnirja podarili naši super fantje. Čestitke, glavo gor, ogromno ste naredili za vse nas in športne sanje naših otrok. Se vidimo na sprejemu v torek zvečer na gradu Brdo, komaj čakam.«Kot uspeh so četrto mesto označili tudi številni drugi, vključno z nekaterimi politiki. »4. mesto je velik uspeh,« je, denimo, zapisal premier, medtem ko je predsednik državnega zboradodal: »Medalje ni, osvojeno četrto mesto pa je kljub temu izjemno in dokazuje, kako močni smo lahko na olimpijskih igrah tudi v kolektivnih športih! Čestitke košarkarjem za nastop na olimpijskih igrah!«Nekdanji slovenski košarkarski reprezentantse je v karieri večkrat srečal s podobnimi odmevnimi tekmami. »Trenutno fantom besede tolažbe ne pomenijo veliko. Preveč svež je občutek nemoči ob dveh bolečih porazih. Čez čas pa se bod(m)o zavedali izjemnega uspeha. Ja, zaslužili bi si tudi medaljo. Ampak tudi brez nje je dosežek enormen. Poglejmo, kdo je pred nami in kdo vse ZA nami. Čestitke!« je zapisal na twitterju.Predvsem zaradije tekme Slovenije redno spremljal lastnik ekipe iz lige NBA Dallas Mavericks, ki je po vsaki tekmi tvitnil kakšno pohvalo in vzpodbudo v slovenščini. Nič drugače ni bilo danes po porazu z Avstralijo. »Čestitke odlični ekipi. Zdaj svet pozna slovensko košarko!« je zapisal in v sporočilu označil Luko Dončića,, Košarkarsko zvezo Slovenije,terinCuban bo po napovedih iz ZDA s strokovnim vodstvom Dallasove ekipe prihodnji teden obiskal Slovenijo z namenom, da Dončiću v podpis ponudi petletno pogodbo, vredno čez 200 milijonov dolarjev. Pri tem pa so se pojavili tudi hudomušni tviti v smislu, da če že pride v Slovenijo, lahko pozornost nameni tudi Goranu Dragiću. Ta je pred kratkim Miami zamenjal za Toronto, v ligi NBA pa se je precej šušljalo, da bi ga lahko v kratkem pripeljali tudi k Dončiću v Dallas.