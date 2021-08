Potem ko smo premagali Triglav, zdaj na obzorju Olimp

Nando De Colo je blestel proti Sloveniji. FOTO: Aris Messinis/AFP

Blokada mu je podaljšala kariero

Evan Fournier se je veselil zmage Francije. FOTO: Aris Messinis/AFP

Francoski mediji so danes polni hvalnic za svoje moške reprezentance v odbojki, rokometu in košarki, saj so se prav vse prebile v veliki finale olimpijskih iger. Košarkarji so si mesto v finalu zagotovili po tesni zmagi z 90:89 proti Sloveniji. Kot je zapisal Le Monde, imajo Francozi potem ko so premagali slovenski Triglav, zdaj na obzorju Olimp.Pri glavnem francoskem športnem mediju L'Equipe naslovnico krasijo tri francoske ekipne uvrstitve v finale, moški kolektivi bodo zaigrali tako v finalu rokometnega, odbojkarskega in košarkarskega turnirja. Za polfinale košarkarskega boja proti Slovenijo tako kot vsi mediji izpostavljajo zadnjo akcijo, ki je odločila tekmo: blokado njihovega kapetanaob polaganjudve sekundi pred koncem. Kot so dodali, Francoze zdaj čakajo trikratni zaporedni olimpijski prvaki Američani.Na koncu težke tekme je kapetan modrih, ki je odlično v obrambi igral že v četrtfinalu proti Italiji, poskrbel, da bo osvojil prvo olimpijsko odličje s francosko izbrano vrsto. Do prvega olimpijskega odličja sta prišla tudi selektorin, ki je prav tako odigral odlično tekmo (najboljši strelec s 25 točkami, sedem skokov in pet podaj), piše L'Equipe.Dodajajo, da čeprav Francozom ni zares uspelo ustaviti evropskih prvakov in njihovega superzvezdnika, so modri vseeno nekako omejili, ki je dosegel 16 točk ob le petih uspešnih metih iz 18 poskusov (2:9 za tri). Vseeno so dodali, da je dosegel trojnega dvojčka s še 10 skoki in 18 podajami, pozabili pa niso omeniti niti, da je Dončić v dresu s slovenskim grbom doživel prvi poraz po 17 zmagah.Francoski časnik Le Monde je zapisal, da so si modri finale zagotovili po zmagi proti Sloveniji v zadnji sekundi in da francoske košarkarje, ki sanjajo o prvem olimpijskem naslovu, zdaj v finalu čakajo ZDA. »Ta blokada je rešila mojo kariero v francoski reprezentanti,« je po poročanju Le Monda dejal francoski kapetan.Novinarpiše, da so Francozi dobro utrudili Dončića, ob katerem slovenski košarkarji, ki se v tem delu tekmovanja niso znašli po naključju, igrajo odlično. Ob koncu zaključi, da bodo v soboto igrali v tretjem olimpijskem finalu, prvem po 21 letih, ko je v finalu igrala ekipa. Zdaj Francoze čakajo Američani, ki jih je podžgal poraz na prvi tekmi proti Franciji. »Ampak potem ko je premagala slovenski Triglav, ima francoska ekipa na obzorju Olimp,« je članek sklenil Martel.Spletni portal Franceinfo izpostavlja, da so se galski petelini tretjič prebili v veliki finale olimpijskega turnirja (1948, 2000).Zapisali so, da so Francozi trpeli do zadnjih sekund, za zmago pa se morajo zahvaliti Batumu. V nadaljevanju so izpostavili Dončića, saj so se nanj še posebej pripravljali, potem ko so izvedeli, da se bodo v polfinalu merili s Slovenijo, saj je bil pred polfinalom s povprečno 26 točkami najboljši strelec turnirja.Po odlični prvi četrtini pa zvezdnik Dallas Mavericks ni več tako vplival na igro, saj ga je odlično pokrival. Franceinfo dodaja še, da po dveh finalnih porazih proti ZDA Francozi zdaj lahko verjamemo v nemogoče, saj so Američane konec koncev na tem turnirju že premagali (83:76).