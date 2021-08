Slovenija po prvem vodstvu popustila, tri osebne napake Dončića

Slovenci so odlično začeli olimpijski turnir, danes jih čaka najtežji tekmec doslej. FOTO: Thomas Coex/AFP

Pau Gasol tudi pri 40 letih ohranja vrhunsko pripravljenost. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Prva četrtina (20:24):

Marc Gasol je bil razigran v španski vrsti. FOTO: Thomas Coex/AFP

Druga četrtina:

Klemen Prepelić je dosegel pomembno trojko za 32:33. FOTO: Aris Messinis/AFP

V ospredju današnjih slovenskih nastopov so košarkarji, ki se na zadnji temi v skupinskem delu meriljo s svetovnimi prvaki Španci.Tekma, ki se je začela ob 10.20, bo odločala o prvem mestu v skupini C, so si pa tako slovenski kot španski košarkarji že zagotovili nastop v četrtfinalu. Slovenski košarkarji, aktualni evropski prvaki, so v Tokiu že premagali Japonsko in Argentino. Prvo mesto prinaša boljše izhodišče v žrebu četrtfinala.»Nič ne računamo. Gremo na zmago in prvo mesto v skupini, ki bo prineslo lažjega tekmeca v četrtfinalu. Tekma proti enemu izmed favoritov turnirja bo pokazala neko realno stanje, kam lahko sežemo,« je boj za zmago odločno napovedal selektor, ki meni, da bo treba Špancem vsiliti hitro igro.še ni izgubil tekme v slovenskem dresu, v polfinalu eurobasketa 2017 se je veselil zmage proti Špancem, ki jih dobro pozna, saj je z Real Madridom osvojil evroligo. Pri Špancih igrata bratainTudi Španci, ki jih vodi, so ugnali Japonce in Argentince.»Pričakujemo težko tekmo. Šlo bo gor in dol, igrati bomo morali tako kot na zadnjih tekmah. Se pravi hitro in z mirnimi glavami. To moramo zadržati tudi, če bodo v kakšnem trenutku slučajno ušli,« je pred tekmo dejalSlovenija je tekmo začela s peterkoin. Obe ekipi sta začeli previdno in nekaj časa je bilo treba počakati na prve točke. Dosegel jih jes trojko. Španci so ušli na 4:0, vendar je nato Čančar dosegel dve trojki in znižal na 6:7.Pri tekmecih je bil zelo razpoložen, ki je zadel celo izza črte. Čančar je na polovici prve četrtine z osmo točko znižal zaostanek na dve točki, a je Fernandes povišal na 17:12. Dončić ni začel najbolje, edino točko dosegel po prostem metu, prislužil si je dve osebni napaki, drugo v napadu. Španci so bili boljši, vodili z 19:13 in imeli dva napada za povišanje prednosti, ki pa ju niso izkorisili. To je kaznoval Dončić s prvim košem iz igre za tri točke za 16:19.Dončić je zatem lepo podal Čančarju, ki je položil za 18:19 in dosegel deseto točko, a so Španci spet odgovorili s trojko. Pri 20:22 so imeli Slovenci priložnost za izenačenje ali celo vodstvo, a si je Dončić v napadu prislužil že tretjo osebno napako. Težava za selektorja, ki je zvezdnika Dallasa posedel na klop. Prva četrtina se je končala s 24:20 za Španijo.Drugi del je s trojko za 23:24 odprlna enak način se je odzvalin Slovenija je z delnim izidom 6:0 prvič prišla v vodstvo ter španskega trenerjaprisilila v minuto odmora. Po njej je imela Slovenija priložnost za povečanje razlike, ampak ni bila učinkovita.ins trojko sta uprizorila preobrat in tokrat je moral Sekulić sklicati fante na posvet pri zaostanku s 26:29.Napotki niso imeli učinka, Rodriguez je zadel za plus 5 (31:26), Slovenci dolgo niso dosegli točk, post je prekinils prostima metoma za minut 3. V igro se je vrnil Dončić, ampak Španci so znova dosegli lahek koš prek. Dončić je izkoristil en prosti met, Prepelić pa zadel trojko za 32:33 štiri minute in pol pred koncem druge četrtine.Blažič je zgrešil trojko za novo slovensko vodstvo.