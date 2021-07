Slovenija v slogu sanjskega moštva

Slovenski selektor Aleksander Sekuliić je umirjeno vodil tekmo in brez napak. FOTO: Aris Messinis/AFP

Povedali so:

Sergio Hernandez, selektor Argentine: »Težko je analizirati tekmo, na kateri je tako dominiral en igralec Luka Dončić. Skušali smo ga ustaviti, odrezati od žoge in tudi od ekipe, saj smo vedeli, da bo dosegel svoje točke. A na vsako našo obrambo je znal odgovoriti. V nekaj minutah je dosegel 15 točk, spremenili smo obrambo, menjali igralce, a ni nam uspelo. Prisilil nas je, da nismo igrali svoje igre. V analizi zato lahko rečem le: Luka Dončić je najboljši košarkar na svetu.«

Facundo Campazzo, košarkar Argentine: »Selektor je povedal vse. Igrali smo v ritmu Luke Dončića. Karkoli smo poskušali, na vse je našel odgovor. Ko smo še bolj pritisnili nanj, pa je razigral soigralce. Na naslednjih tekmah bomo prikazali boljšo igro.«

Aleksander Sekulić, selektor Slovenije: »To je bila za nas prva olimpijska tekma, zato je bilo tudi veliko emocij. Igrali smo svoj igro, predvsem v napadu smo bili zelo učinkoviti, saj smo dosegli 118 točk in imeli smo izrednega Luko Dončića. Za nekaj minut smo na koncu sicer izgubili fokus, a to je bila zelo dobra tekma in lahko smo zelo zadovoljni.«

Luka Dončić, košarkar Slovenije: »Argentina je zelo kakovostna ekipa, bilo je težko, saj je igrala zelo dobro v obrambi. A nanje smo se dobri pripravili in odigrali smo izredno dobro tekmo. V obrambi smo bili čvrsti, v napadu nam je igra stekla. Sicer pa je za nami prva olimpijska tekmo, visoka zmaga in občutki so prav posebni.«

Luka Dončić in Zoran Dragić sta v tovariškem slogu ustavila Argentince. FOTO: Aris Messinis/AFP

Slovenija : Argentino s 118:100 (88:66, 64:42, 32:24). Dvorana Saitama, brez gledalcev, sodniki: Anderson (ZDA), Rosso (Francija), Yu (Tajvan).

Slovenija: Rupnik 4 (1:2), Nikolić 3, Prepelič 22 (6:7), Murić 3, Tobey 11 (1:1), Blažič 3, Dimec 5 (1:4), Dragić 7 (2:5), Čančar 12 (1:1), Dončić 48 (6:7).

Argentina: Scola 23 (5:7), Campazzo 21 (4:5), Laprovittola 8 (4:4), Brussino 5, Bolmaro 2, Delia 7 (3:3), Deck 17, Vildoza 11 (5:6), Vaulet 4, Garino 2.

Prosti meti: Slovenija 18:27, Argentina 21:25.

Met za dve točki: Slovenija 26:41, Argentina 32:52.

Met za tri točke: Slovenija 16:43 (Dončić 6, Prepelič 4, Rupnik, Nikolić, Murić, Blažič, Dragić, Čančar), Argentina 5:31 (Campazzo 3, Deck, Brussino).

Skoki: Slovenija 59 (41 + 18), Argentina 32 (25 + 7).

Osebne napake: Slovenija 29, Argentina 27.

Pet osebnih: Tobey (36.), Murić (39.).

in soigralci so v premiernem nastopu na olimpijskih igrah prikazali epsko predstavo. Slovenski virtuoz je v prvem polčasu dosegel polovico vseh točk Slovenije, torej 31, srečanje pa je končal pri 48 točkah. Tako je le za sedem točk zgrešil rekord olimpijskih iger, ki ga je leta 1988 proti Španiji postavil brazilski ostrostrelecJe pa Dončić s tem postal rekorder po številu doseženih točk na eni tekmi v dresu reprezentance Slovenije. Iz igre je metal 18:29, za dve točki 12:15, za tri 6:14, iz črte prostih metov pa 6:7. Ob tem je zbral 11 skokov (8 + 3), pet podaj (ob 6 izgubljenih žogah), tri blokade, nad njim pa so tekmeci naredili osem osebnih napak.je dodal 22 točk, 12 jih je dosegelpa se je izkazal z 11 točkami in 14 skoki.Ob visoki prednosti si je lahko selektorprivoščil, da je v igro poslal vseh dvanajst igralcev. Med strelce se nista vpisala lein, vsaj eno trojko pa je zadelo osem košarkarjev.Tekmo je Dončić odprl s tremi zaporednimi trojkami, tako da je semafor v dvorani Saitama po dveh minutah kazal rezultat 12:5.Argentina, ki je na začetku druge četrtine zaostajala 24:35, se je sredi drugih desetih minut približala na 39:34. Tu pa se je hkrati njena zgodba tudi končala. Slovenija je naredila delni izid 14:2, prišla do 53:36 in polčas zaključila z dvajsetimi točkami razlike, predvsem pa kar 62 doseženimi točkami.Toliko točk v prvem polčasu je neobičajno celo za ligo NBA, kjer polčas traja 24 minut, kaj šele za tako odmevno in pomembno tekmovanje, kot so olimpijske igre, in to proti ekipi, kot je Argentina. Gre namreč za svetovne podprvake iz 2019, olimpijske zmagovalce 2004 in srebrno reprezentanco z zadnjega prvenstva Amerik.V drugem polčasu Slovenija ni bila več tako napadalno razpoložena – Dončić je v tretji četrtini dosegel le štiri točke, kljub temu pa je razlika še narasla. V 26. minuti se je povzpela na 79:52, v 27. pa na 30 točk (82:52), kar je bilo največja prednost na tekmi.Slovenija nastopa v skupini C. Naslednja tekma jo čaka v četrtek ob 6.40 proti Japonski, zadnja v predtekmovanju pa 1. avgusta ob 10.20 s Španijo.V četrtfinale se bosta uvrstili dve najboljši ekipi iz treh predtekmovalnih skupin ter dve tretjeuvrščeni. Četrtfinala so na sporedu 3. avgusta.