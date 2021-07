Steno bo za žlahtno nagrado napadla kot nindža

V nadaljevanju preberite:

Vse besede so odveč, ona bo svoje povedala v steni. Janja Garnbret bo na olimpijskih igrah v Tokiu v športnoplezalni kombinaciji želela vrh doseči z zlatim dotikom za najbolj žlahtno odličje. V deželi vzhajajočega sonca s svojimi zgodovinskimi in kulturnimi značilnostmi, pa se bo naloge lotila kot nindža, ti v fevdalni Japonski najeti vojščaki in vohuni so pri plezanju uporabljali vrvi in kavlje, Korošica ima pač svoje orožje v močnih prstih.