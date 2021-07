Tina Mrak in Veronika Macarol sta napredovali

Slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta po drugem dnevu tekmovanj razreda 470 na olimpijskih igrah v Tokiu napredovali na skupno osmo mesto. V prvi današnji regati sta bili šesti, v drugi pa deveti. Po odbitku najslabše regate imata 23 točk. Po prvem dnevu sta bili na 14. mestu.



V tretji regati sta v Enošimi zmagali Brazilki Fernanda Oliveira in Ana Barbachan, drugi sta bili Poljakinji Agnieszka Skrzypulec in Jolanta Ogar. V četrti regati pa sta bila najboljši Britanki Hannah Mills in Eilidh McIntyre, drugi pa Švicarki Linda Fahrni in Maja Siegenthaler.



Skrzypulecova in Ogarjeva, nekdanji svetovni prvakinji, sta ostali v skupnem vodstvu s štirimi točkami.



Millsova, ki je bila na prejšnjih olimpijskih igrah v Riu de Janeiru zlata, a z drugo flokistko, se je prebila na drugo mesto (8). Na tretje mesto sta nazadovali Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retornaz (9), četrti sta Švicarki (14), peti pa Brazilki (16).



Tekmovanje bodo jadralke v tem razredu nadaljevale v petek.

