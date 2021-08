Tudi Janja Garnbret pomahala navijačem v domovini

Oktobra se bosta odpravila v Indonezijo

Navijači na Brniku. FOTO: Jože Suhadolnik

Janja Garnbret je pokazala zlato kolajno. FOTO: Jože Suhadolnik

Na Brniku smo dočakali zadnjo slovensko odpravo iz Tokia. FOTO: Jože Suhadolnik

V Slovenijo se je vrnila tudi nosilka olimpijske zlate kolajne v športnem plezanjuskupaj s trenerjemZlato Janjo so na ljubljanskem letališču pozdravili in ji čestitali olimpionikter njeni domači. Pred letališčem pa je zlato sokrajanko pozdravila skupina najbolj zvestih navijačev iz Šmartna.Garnbretova za zdaj še nima načrtov za naprej. Sledil bo krajši premor, dopust, o prihodnosti pa se bo odločila, ko bo spočila glavo in telo, je dejala na novinarski konferenci po prihodu v domovino.S trenerjem sta razkrila, da se bosta oktobra odpravila v Indonezijo, kjer se bo nosilka zlate olimpijske kolajne pomerila na tekmi svetovnega pokala v hitrostnem plezanju, ki bo kot zadnja na tekmovalnem koledarju v Džakarti. Seveda bo zlata Janja skoraj zanesljivo nastopila na domači tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju, ki bo 3. in 4. septembra v Kranju. Bila je ena zadnjih članic slovenske olimpijske odprave, ki se je vrnila iz za Slovenijo zelo uspešnih poletnih olimpijskih iger v deželi vzhajajočega sonca.Poleg Garnbretove sta bila zlata še kanuistin kolesarsrebro je osvojila judoistkabron pa kolesarSlovenija se tako uvršča na sedmo mesto po uspešnosti glede na število prebivalcev med 93 državami, ki so osvojile vsaj eno kolajno.Garnbretovi je pripadla tudi čast, da je nosila slovensko zastavo na slovesnosti ob koncu iger 32. olimpijade v Tokiu.Dvaindvajsetletna tekmovalka iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu je upravičila status najbolj vsestranske športne plezalke na svetu. Šestim naslovom svetovne prvakinje je dodala še najbolj iskano kolajno od vseh - olimpijsko zlato. In ta najbolj dragoceni tovor je prinesla s seboj domov in ga pokazala domačim ter javnosti.Vsi brez izjeme tako doma kot v tujini so slovenski zvezdnici vertikale pripisovali status glavne favoritinje za zlato odličje na olimpijski premieri športnega plezanja, ki je bilo na Japonskem prvič na sporedu olimpijskih iger. Slovenska junakinja iger ni klonila pod velikanskim pritiskom pričakovanj in je v Tokiu vzela tisto, kar se je pričakovalo, da bo osvojila.