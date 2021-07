Velenškova v solzah končala nastop v Tokiu

V uvodnem krogu je Ana Velenšek po hitrem postopku opravila z Američanko Nino Cutro-Kelly. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

, bronasta judoistka iz Ria de Janeira 2016 v kategoriji do 78 kilogramov, se je morala na olimpijskem turnirju v Tokiu sprijazniti z devetim mestom v najtežji kategoriji nad 78 kilogramov. Od tekmovanja v sloviti areni Nippon Budokan se je poslovila po porazu v drugem dvoboju.V uvodnem krogu je 30-letna borka iz Šmartnega v Rožni dolini po hitrem postopku – že po vsega 47 sekundah – opravila z Američanko, v drugem pa je morala priznati premoč Brazilki, ki na svetovni lestvici drži visoko peto mesto. Za Velenškovo, ki v točkovanju mednarodne zveze (IJF) zaseda 25. mesto, je bila 26 sekund pred koncem usodna tretja kazen, ki jo je po mnenju sodnika prejela zaradi manjše aktivnosti.Ana po porazu ni skrivala velikega razočaranja. Toliko bolj je bila žalostna, ker je bila v dosedanjih dveh medsebojnih dvobojih predlani na turnirjih za grand slam v Parizu in Bakuju obakrat boljša od Althemanove. Za nameček judoistka najuspešnejšega slovenskega kluba Z'dežele Sankaku že od nekdaj meri na (naj)višje uvrstitve. Svoje miselnosti ni spremenila niti po prestopu v (naj)višjo kategorijo, v kateri se zdaj bori z nasprotnicami, ki so tudi 50 kilogramov in več težje od nje.S tem so se končali slovenski judoistični nastopi v Tokiu, kjer so si naši borci ob srebrni kolajni(do 63 kg) priborili še peto mesto (v kategoriji do 57 kg), sedmo mesto (do 66 kg) ter deveti mesti (do 48 kg in Ana Velenšek nad 78 kg). Jutri bodo v dvorani Nippon Budokan na sporedu še obračuni mešanih ekip.