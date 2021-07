Vzhodna prestolnica želi marsikaj pokazati svetu

V nadaljevanju preberite tudi:



Ko so Tokio leta 1959 izbrali za gostitelja poletnih olimpijskih iger, ki so potekale pet let pozneje, to še zdaleč ni bila visokotehnološka metropola, v kar se je Tokio spremenil v naslednjih letih. Prav pred to olimpijado so v japonskem glavnem mestu zgradili 10.000 novih poslovnih in stanovanjskih poslopij, 100 kilometrov nove super hitre železniške proge med mestnim središčem in letališčem Haneda, 40 kilometrov metroja, štiri nove hotele s petimi zvezdicami in »šinkasen« (bullet-train), s katerim se je za polovico zmanjšal čas potovanja od Tokia do Osake.