Z jadralnega polja s poškodbo

Slovenski jadralec razreda laser Žan Luka Zelko se je na zaključnih pripravah za olimpijske igre v Tokiu na jadralnem polju v Enošimi poškodoval, so sporočili z Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS).



»Ob nenadnem gibu ga je zabolelo v hrbtu, v spodnjem delu hrbta čuti močne bolečine. Jadralec razreda laser se je iz jadralske vasi, oddaljene uro in pol od japonske prestolnice, že preselil v olimpijsko vas v Tokiu, kjer bo jutri opravil pregled z magnetno resonanco,« so zapisali pri OKS. Več o resnosti njegove poškodbe bo znanega po pregledu.

