Za Benjaminov uspeh zaslužen tudi Luka Božič

Najžlahtnejšo olimpijsko odličje bosta proslavila tudi v Tacnu. FOTO: Yara Nardi/Reuters

, trener, po velikem uspehu svojega varovanca ni kazal posebnih čustev. Tako kot pred olimpijsko tekmo ni kazal živčnosti, tudi po njej vsaj navzven ni kazal posebnega veselja, videti je bilo, kot da je nekaj takšnega pričakoval. »Vsi smo vedeli, da je tega sposoben. A nismo hoteli v javnost z velikimi napovedmi. Jasno je bilo, da je v vrhunski formi, vsaj takšni, kot jo je kazal pri uspehih na svetovnih in evropskih prvenstvih. Pritiska si nismo želeli, vsi pa vemo, kako lahko ena sama napaka uniči večletne sanje. Zato smo v miru delali, malo govorili, izkazalo se je, da smo ravnali prav,« je po uspehu, ko je njegov varovanec že veselo razkazoval težko kovino, dejal Vidmar.Vidmar ne ve, ali je bila to Savškova najboljša vožnja v karieri, prepričan pa je, da je bila zagotovo ena boljših. »Bila je optimalna. Storil je čisto vse, kar si je zadal, in res mu lahko le čestitam,« je bil nad finalno vožnjo novega olimpijskega prvaka navdušen nekdanji tekmovalec, ki je Slovenijo zastopal na igrah leta 1992 v Barceloni, kjer je zasedel 14. mesto. Tako kot sam Savšek je tudi Vidmar priznal, da je bilo, potem ko je kolajno neuspešno lovil na dveh olimpijskih igrah, kar nekaj živčnosti, a se nista predajala. Postopoma sta gradila zgodbo, Savšek je iz treninga v trening, iz sezone v sezono vse bolj napredoval, letos pa je dosegel svoj višek. V letošnji sezoni je bil konstanten, ponesrečila se mu je le ena vožnja, in sicer finalna na evropskem prvenstvu v Ivrei, kjer je ostal brez kolajne.»Pri tem, da je zdaj na takšni ravni, je svojo vlogo odigralo tudi rivalstvo z, s katerim sta se do zadnje tekme borila za nastop na teh igrah. S tem sta se oba še dodatno dvigovala, a oba nista mogla na igre. Ta negotovost, ko se do zadnjega ni vedelo, kdo bo šel na igre, ni bila slaba,« meni priljubljeni. Strokovnjak trdi, da je pred Savškom še nekaj let uspešne kariere, še v letošnji sezoni pa je cilj zmaga v skupnem seštevku svetovnega pokala, ki mu še manjka. Pred drugim delom sezone bo imel Savšek številne obveznosti, ali bo med dogodki tudi kakšna zabava, pa Vidmar ne ve. »Za to pa nisem pravi naslov. Ne vem, če se v Tacnu kaj pripravlja, nekaj zagotovo. Tu pa bomo spili kakšen šampanjček. Naslednje dni so namreč nove tekme, midva pa že jutri odpotujeva domov.«