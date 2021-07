Slovenija in Luka Dončić v NBA ritmu odpihnila Argentino

Vse oči in moči so uprte v enega največjih zvezdnikov v Tokiu Luko Dončića.FOTO: Brian Snyder/Reuters

Slovenski center Mike Tobey dirigira igro pod košema. FOTO: Aris Messinis/AFP

Slovenska košarakarska reprezentanca je v velikem slogu začela olimpijski turnir. V skupini C je visoko s 118:100 premagala svetovne podprvake Argentinec. Blestel je prvi zvezdnik Luka Dončić, ki je v 31. minutah dosegel 48 točk, 11 skokov in pet asistenc.»Igramo z Argentino, ki je finalist zadnjega svetovnega prvenstva, osvojila je zlato, srebro in bron na olimpijskih igrah. Ima izkušnje in kvaliteto ter ve, kako igrati takšne tekme. Mi se je bomo morali lotiti zelo pametno, skušati bomo izkoristiti naše prednosti in njihove slabosti,« pred tekmo napoveduje selektorV slovenskem taboru poudarjajo, da ima Argentina spoštovanja vredno zasedbo, številne izkušene in kakovostne igralce, med katerimi izstopajoter, ki bo najverjetneje zadolžen za pokrivanje slovenskega zvezdnikaOb 14. uri je na sporedu še druga tekma v naši skupini Japonska – Španija.Prvi dan košarkarskega turnirja so za presenečenje poskrbeli igralci Francije, ki so ZDA prizadejali prvi poraz na olimpijskih igrah v zadnjih sedemnajstih letih.Krstni nastop na olimpijskih igrah je Slovenija začela z naslednjo peterko:inPrvi koš in prve tri točke za Slovenija na olimpijskih turnirjih je dosegel. Slovenija je v prvih štirih minutah dosegla štiri trojke, od tega tri. V 5. minuti jedosegel prvi točki in z dodatnim metom Slovenijo popeljal do vodstva s 15:11. Dončić je že pri dvanasjtih točkah po petih minutah.V 7. minuti je Vdosegel svoj prvi koš za najvišje vodstvo Slovenije – 23:15. Dragić je ob koncu 8. minute povišal prednost na 26:17.Dončić je 34 sekund pored koncem prve četrtine odšel na počitek. Dosegel je 17 točk.Slovenija je prvo četrtino dobila z 32:24. Zadela je šest metov za tri točke.je s trojko odprl drugo četrtino za vodstvo s 35:24.V 13. minuti jezadel za trojko in znižanje argentinskega zaostanka na 29:35. Dosegel je deseto točko.V igro se je po minuti odmora slovenskega selektorjavrnilin takoj dosegel 19. točko.Po košuje slovenska prednost skopnela na pet točk.je s košem in dodatnim metom takoj povišal prednost na osem točk.Po tehnični napaki argentinske klopi je Slovenija v prednost z devetimi točkami ob koncu 15. minute.je z dvema prostima metoma povečal prednost na 11 točk, 45:34.Slovenija ima po košuže 13 točk prednosti.Navezaza +15.Po sijajnih minutahin prednosti 17 točk so Argentinci poldrugo minuto pred odmorom znižali zaostanek na 13 točk – 40:53.je že pri 28 točkah za +16.Po Dončićevi asistenci je trojko zadel še, todaje v velikem šovu s trojko za 31. točko Slovenijo popeljal do prednosti 22 točk (62:40).Slovenija gre na odmor s prednostjo 20 točk, 62:22.Dončić 31, Tobey 7, Prepelič 6, Čančar 5, Dragić 4, Blažič, Murić in Nikolić po 3.Argentina je bolje začela in z delnim izziom 4:0 znižala visok zaostanek, a jes prvim košem zagnal tudi slovenski stroj.je zgrešil prvi prosti met. Drugega je zadel in prednost je znova 19 točk.Slovenija je neustavljiva.je ukradel žogo in položil za 23 točk prednosti v 25. minuti.Trojko je zadel tudi. Prednost 24 točk.Argentina je na razbita., trojka, blokada,trojka in porednost je narasla na 30 točk.Točki je dosegel šeČetrta četrtina:je s trojko hitro ohladil argentinsko vnemo.Neznank o zmagovalcu v 33. minuti ni več.je prebil mejo 40 točk, manjka mu le še skok za dvojni dvojček.5 minut in 33 sekund pred koncem jeprišel do dvojnega dvojčka, 46 točk in 10 skokov.Konec. Slovenija je dosegla prvo zmago na olimpijskih igrah.