Zaradi poškodbe hrbta izgubil moč v mišicah

Jadralec Žan Luka Zelko je po desetih regatah v razredu laser na olimpijskih igrah v Tokiu končal na skupno 26. mestu (178 točk) med 35 jadralci. S tem se ni uvrstil v zadnjo, 11. regato za medalje najboljše deseterice. »Ne morem biti zadovoljen z izidom, sem pa zadovoljen z nekaterimi segmenti nastopa. Predvsem s starti, v takšni konkurenci so bili odlični. Največ težav mi je povzročila poškodba hrbta ped dni pred OI. Izgubil sem moč v nekaterih mišicah, kar se je poznalo na utrujenosti in odločitvah, ki sem jih sprejemal na regatnem polju. Delati bo treba več v jadranju po vetru z obale. OI v Parizu bodo že čez tri leta. Počitka zato ne bo, že kmalu po prihodu v domovino se bodo začeli treningi za nov olimpijski ciklus,« je dejal Zelko, ki je prvič nastopil na OI.



V deveti regati in prvi današnji je bil peti, kar je njegov najboljši dosežek na teh OI, v naslednjem plovu pa je bil 19. in je izboljšal svojo skupno uvrstitev za dve mesti. »Danes so bili še najlepši pogoji na OI. Po treningih sem se čutil zelo samozavestnega in se je to tudi pokazalo danes. Uspela mi je prva regata, možnosti za visoko mesto sem imel tudi v drugi regati, a sem v drugi 'orci' zamudil priložnost za višjo uvrstitev. Zaradi slabih odločitev tam sem končal izven deseterice,« je svoj zaključni dan OI pokomentiral Zelko.

