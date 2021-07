Zlati Gogi verjame v naslednike, dosegljiva tudi kolajna

Nikomur noče vzeti mesta

Goran Dragić je s Slovenijo osvojil evropski vrh. FOTO: Igor Mali

Naložba vredna 130.000 evrov

Goran Dragić verjame v slovensko energijo. FOTO: Osman Orsal/Reuters

Tavares vedno dobrodošel gost

»Stoodstotno sem prepričan, da je cilj naše reprezentance olimpijska medalja, saj so že v kvalifikacijah v Litvi, posebej pa na uvodni tekmi z Argentino v Tokiu, dokazali, da so dovolj kakovostni, je ob današnjem odprtju drugega slovenskega pametnega košarkarskega igrišča v mariborskem športnem parku Tabor povedal nekdanji reprezentantČeprav ima danes še nekaj obveznosti in ne bo mogel hitro v posteljo, verjame, da zjutraj ne bo imel težav z zgodnjim vstajanjem ter da si bo ogledal svoje nekdanje soigralce in brata. Ob tem pričakuje lepo zmago in čim lepšo košarko.Tudi po uspešnem začetku olimpijskega turnirja Gogi ne obžaluje, da ga ni v japonski prestolnici, saj se je že pred štirimi leti odločil za zaključek reprezentančne poti, predvsem zaradi zdravstvenih težav.»Tega nikoli nisem skrival in menim, da sem bil dovolj korekten do zveze in navijačev, da sem to povedal že pred takratnim evropskim prvenstvom. Zdaj je čas za ostale, ki so si sodelovanje na olimpijskih igrah tudi priborili in ne bi bilo pošteno do njih, če bi se vrnil in morda komu prevzel mesto,« je dodal košarkar, ki si že nekaj let kruh služi v ameriški ekipi Miami Heat.Kot je še dodal, je navijač številka ena slovenske košarkarske reprezentance, poleg tega pa si želi, da bi medaljo osvojil njegov brat, ki ga na zmagovitem evropskem prvenstvu, kjer so osvojili evropski prestol, ni bilo zraven.Danes je sicer skupaj z mariborskim županomin legendo slovenske in nekdanje jugoslovanske košarkeodprl novo igrišče na Taboru, ki so ga uredili v sodelovanju z njegovo fundacijo. Gre za prvo pametno igrišče v vzhodni Sloveniji, saj se bo gibanje prepletalo s poučnimi vsebinami.Največja posebnost igrišča so informacijske table s prikazanimi osnovnimi in naprednimi košarkarskimi vajami, ki jih je zasnoval veliki slovenski košarkarski zvezdnik, vse vaje pa bodo interaktivno obogatene z vsebinami na športno-izobraževalni platformi, do katere bodo uporabnike vodile QR-kode.Naložba je vredna dobrih 130.000 evrov, od tega je mestna občina iz proračuna zagotovila nekaj več kot 90.000 evrov, ostalo pa je dodal Dragičev sklad in Fundacija za šport. Za ureditev okolice zunaj območja igrišča so denar prispevali Športni objekti Maribor.»Vesel sem, da smo z Mestno občino Maribor in pokrovitelji speljali projekt in postavili drugo pametno igrišče v Sloveniji po Ljubljani. Upam, da nam v prihodnje uspe še kakšnega,« je dejal in dodal, da se časi spreminjajo, saj je vse več tehnologije med mladimi, zato so projekt skušali zapakirati v tej smeri.Na igrišču sta se na dogodku srečala iz oči v oči z mariborsko nogometno legendo, ki je skušal Dragića med obema košema premagati kar z nogami. »Marcos nas je obiskal že na mojem kampu, bil je tudi v Miamiju, v nedeljo pa jaz prihajam na nogometno tekmo v Maribor. Res je fenomenalen, tako športnik kot tudi kot človek,« je še dodal zvezdnik lige NBA.