»Zlati« košarkarji se vračajo v domovino

Slovenska košarkarska reprezentanca se danes vrača v domovino. Na letališču Jožeta Pučnika v Ljubljani bodo predvidoma pristali okrog 17.30, nato bo sledila krajša novinarska konferenca, na kateri bosta spregovorila selektor reprezentancein naš najboljši košarkar. Njuni izjavi bomo prenašali v živo na naši spletni strani.V japonski prestolnici bo danes sicer potekala slovesnost ob koncu iger 32. olimpijade, ki jo je zaznamovala predvsem pandemija koronavirusa. Olimpijske igre v Tokiu so se začele 23. julija, na njih pa so zablesteli tudi slovenski športniki, ki so osvojili pet kolajn, od tega kar tri zlate. Slovensko zastavo bo ob koncu OI nosila plezalka, ki je pred dnevi osvojila zlato olimpijsko kolajno.Na olimpijskih igrah na Japonskem, ki so bile prestavljene za eno leto zaradi pandemije covida-19, je med približno 11.000 športniki nastopalo 54 Slovencev. Odločitev, da na zaprtju nosi zastavo Janja Garnbret, je pričakovana, saj je trenutno edina med slovenskimi nosilci odličij, ki je še v Tokiu, poroča STA. Preostali junaki slovenske odprave, zlata kolesarin kanuist, srebrna judoistkain bronasti kolesar, so Tokiu zapustili že prejšnji teden.Kot zadnji člani slovenske odprave so v soboto v Tokiu nastopili košarkarji. Za uvrstitev na oder za medalje jim je zmanjkalo nekaj sreče in moči. Po tesnem porazu s Francijo v polfinalu so včeraj izgubili še boj za tretje mesto proti reprezentanci Avstralije.Predsednik Slovenskega olimpijskega komitejaje v pogovoru za STA dejal, da so bile z vidika uspešnosti za Slovenijo to odlične igre, a opozarja, da bo dosežke brez prave finančne podpore športu težko ponoviti. Obenem je prepričan, da bi namesto občasnega vključevanja določenih športov na igrah morali povečati število udeležencev.