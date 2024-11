Anamarija Lampič strelsko storila korak naprej

Konec tedna se v Kontiolahtiju začenja biatlonski svetovni pokal 2024/25. V slovenskem taboru poudarjajo, da so dobro pripravljeni, zato prve tekme komaj čakajo. Biatlonska karavana bo obiskala devet prizorišč. Vrhunec sezone za Slovence pa bo februarsko SP v Švici in domači svetovni pokal marca na Pokljuki.

»Ostajamo ambiciozni. Če se stvari zložijo, so končni cilj seveda stopničke v svetovnem pokalu ali na svetovnem prvenstvu. Generalno pa si z moško in žensko vrsto želimo uvrstitev med deseterico v pokalu narodov, tekmovalko in tekmovalca pa med najboljšo petnajsterico v svetovnem pokalu,« je cilje na predstavitvi ekipe v Ljubljani strnil vodja biatlonske panoge na Smučarski zvezi Slovenije Tomas Globočnik.

»Maja smo imeli tradicionalne kolesarske bazične priprave na Hrvaškem, nato pa klasični program. Nekaj je bilo sicer bolezni, a smo dobro pripravljeni in sezono komaj čakamo. Dobro smo se odrezali na testih na fakulteti za šport in uspele so tudi zadnje snežne priprave v Obertilliachu, kjer smo se na tekmi v konkurenci z Avstrijci, Hrvati in Bolgari dobro odrezali,« pa je razkril trener Janez Marič in med boljšimi na tekmi izpostavil Anamarijo Lampič, Polono Klemenčič in Miho Dovžana.

»Mislim, da smo delali dobro. Izredno sem zadovoljen, da je v ekipi spet strelski trener Ljubo Tomažič, ki ve, kaj je treba pri streljanju popraviti,« še pravi Marič, ki bo skupaj s pomočnikom Boštjanom Klavžarjem pomagal tudi v servisu pri pripravi smuči. »Želim si dober štart v sezono, ki je pomemben za dobro vzdušje in samozavest. Vedeti pa je treba, da ena lastovka ne prinese pomladi.«

Faka zdelala angina

Nekaj skrbi ima pred svojo 19. sezono svetovnega pokala Jakov Fak. »Veliko sem delal sam, del priprav tudi z ekipo. Žal me je v pomembnem trenutku zdelala angina, brez treninga sem bil 15 dni in zdaj 15 dni spet treniram. Poleti na tekmah mi je šlo dobro, kar je dobra informacija, saj so rolke za vse tekmovalce enake. Zdaj imam nekaj težav, a tekme bodo spet prinesle formo. Nisem zaskrbljen, a v sezono ne grem 100-odstotno pripravljen,« pravi najizkušenejši Slovenec.

Anamarija Lampič je vedno dobre volje. FOTO: Leon Vidic

Lani najboljša v svetovnem pokalu je bila s 17. mestom Anamarija Lampič. »Treningi kažejo, da sem strelsko storila korak naprej, tekaško pa zaradi bolezni septembra še nisem povsem tam, kjer si želim biti. To bo prišlo s tekmami. Energija je dobro, zato si želim nadgradnjo preteklih sezon in cilji so visoki. A moja glavna sezona bo naslednja, olimpijska,« pa pravi Lampičeva, ki ves čas poudarja, da je to zadnja sezona, namenjena privajanju na biatlon, kamor je pred tremi sezonami prestopila iz tekaškega tabora.

Ob Faku in Lampičevi bodo v sredo v Kontiolahti na uvodno tekmo svetovnega pokala potovali še Polona in Živa Klemenčič, Lena Repinc, Miha Dovžan, Lovro Planko, Matic Repnik in Toni Vidmar. V pokalu IBU na Švedskem bodo že ta teden nastopali Kaja Zorč, Klara Vindišar in Mark Vozelj. In prav vsi v slovenski vrsti izpostavljajo, kako pomembno je bilo za reprezentanco, da so letos razširili ekipi A. »Stalno tekmuješ in to te žene naprej,« je položaj neposredno pred prvimi tekmami opisala Živa Klemenčič.