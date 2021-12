Anamarija Lampič v četrtek proti Davosu po novi finale

Prva štafeta Rusinj je zmagala na tekmi za svetovni pokal smučarskih tekačic v olimpijskem Lillehammerju na Norveškem, kjer slovenskega tabora v štafetnih preizkušnjah ni bilo. Na 4 x 5 km so bile druge Švedinje z 1,1 sekunde zaostanka, tretje pa Norvežanke s še desetinko zaostanka več. Tudi slednji ekipi sta se na zmagovalni oder uvrstili z udarnima četvericama.

V zmagoviti zasedbi so bile Julija Stupak, Natalija Neprjajeva, Tatjana Sorina in Veronika Stepanova. V moški konkurenci so pred tem slavili domačini v postavi Erik Valnes, Emil Iversen, Simen Hegstad Krueger in Johannes Klæbo.

Svetovni pokal se bo nadaljeval konec naslednjega tedna v Davosu (Švi), kamor se je trener Nejc Brodar s tekmovalcema Miho Šimencem in Janezom Lampičem že odpravil iz Norveške. Eva Urevc, ki je bila nazadnje doma, se jim bo pridružila v torek, naša vodilna reprezentantka Anamarija Lampič pa se je iz Lillehammerja vrnila v Slovenijo, od četrtka pa bo v Švici, kjer bo poskusila ponoviti uspeh iz Norveške, ko se je uvrstila v finale šprinta oz. ga poskusila nadgraditi z višjim mestom od 6.