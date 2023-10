Anamarija Lampič: Včasih mi gre zelo dobro, včasih pa ga kar lomim

V nadaljevanju preberite:

Napočil je čas tradicionalne predstavitev športnikov Smučarske zveze Slovenije, tokrat so se zbrali sredi Ljubljane. Kakšno je stanje med alpskimi smučarji, kako o svoji vrnitvi na bele strmine razmišlja Andreja Slokar in zakaj Mete Hrovat ne bo na premieri v Söldnu? Kateri koncert si bo ogledal Štefan Hadalin? Kako razmišlja o zimi Anže Lanišek, kaj pravi o svoji formi Anamarija Lampič in kdo sta udarna aduta med tekači?