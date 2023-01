Anamarija Lampič znova do odličnega petega mesta

Italijanka Dorothea Wierer je zmagala na šprinterski preizkušnji svetovnega pokala za biatlonke v italijanski Anterselvi. Najboljša Slovenka je bila Anamarija Lampič, ki je z dvema zgrešenima streloma končala na petem mestu, zaostala je 18,4 sekunde. Lampičeva je tako izenačila svojo doslej najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu, peta je bila tudi na šprintu v Hochfilznu.

Po prvem streljanju je bila 21., po drugem deseta, obakrat je zgrešila po enkrat. V zadnjem tekaškem delu pa je precej pridobila in je v cilj s štartno številko 27 pritekla kot tretja. A sta jo nato prehiteli še Norvežanka Marte Olsbu Røiseland in Francozinja Chloe Chevalier. Slednja, presenečenje tekme, je bila blizu zmagi, nazadnje pa je za Italijanko zaostala le 2,8 sekunde. Vse prve tri, na zadnjo stopničko zmagovalnega odra se je uvrstila Švedinja Elvira Öberg (+ 8,7), so zadele vse tarče, Røiselandova (+ 14,7) pa je zgrešila eno.

V prvem krogu Lampič ni tekaško pretiravala, pokazala pa je tudi, da ji gre streljanje leže vse bolje. Hitro je zadela štiri tarče, nato pa zadnji strel zgrešila in morala je v dodatnih 150 metrov. Na progi je bila spet vse hitrejša, veliko mero zrelosti pa je pokazala pri streljanju stoje. Čeprav je zgrešila prvi strel, je to ni vrglo iz tira. Umirila se je in nato zadela preostale štiri tarče. Z zgolj dvema kazenskima krogoma in z vnovič daleč najboljšim časom teka se je Lampičeva nekaj časa spogledovala celo z zmagovalnim odrom. Na koncu pa je za svojo prvo uvrstitvijo med najboljše tri med biatlonkami zaostala manj kot deset sekund.

Lampičeva je bila spet le dve mesti stran od zmagovalnih stopničk. FOTO: Matej Družnik

Zgrešen strel stoje že kot zmaga

»Uspela mi je res dobra tekma. Že pred začetkom sva se s trenerjem Riccom domenila, da zadnji kilometer ali zadnjih 500 metrov pred streliščem resnično spustim in se osredotočim na streljanje. Mislim, da mi je res dobro uspelo. Škoda le zadnjega strela leže, kjer bi lahko naredila ničlo. Stoje sem zelo vesela, da sem zgrešila le enkrat. To je zame že tako, kot da bi zmagala,« je ocenila Lampič in dodala: »Želim si le še naprej tako nastopati. Svoje načrte za to sezono sem že povsem presegla in resnično želim le uživati.«

Nastopili sta še dve Slovenki. Mlada Lena Repinc je strelski nastop opravila brezhibno in z zaostankom 1:57,8 končala na 48. mestu, Živa Klemenčič (+ 3:35,8/4) pa je bila 86., potem ko je na drugem strelskem postanku zgrešila štirikrat. »Strelsko sem zelo zadovoljna, boljše ne bi moglo biti. Na progi pa se nisem počutila najbolj optimalno, a sem zadovoljna, da mi je uspel soliden nastop in se mi je uspelo uvrstiti na zasledovanje, kar je bil moj glavni cilj,« pa je nastop brez zgrešenega strela ocenila Repinčeva.

»Odlična tekma za Anamarijo. Njeno streljanje je bilo 1,1, kar je dobro. Če pogledamo celotno tekmo, zgolj deset sekund od stopničk in tudi te bodo prišle. Dobro je nastopila tudi Lena. Streljala je brezhibno in tekla v svojem slogu. To je tudi dobra popotnica za nas za štafetno preizkušnjo,« pa je bil z doseženim zadovoljen tudi slovenski glavni trener Ricco Gross.