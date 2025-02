Andreja ostaja v igri za visoka mesta, Hrvati slabe volje

Nad Saalbach je po petkovem sneženju znova posijalo sonce, nekoliko boljši nastop kot včeraj Žanu Kranjcu je na prvi progi uspel tudi Andreji Slokar, ki po polovici tekme zaseda šesto mesto, a za vodilno Camille Rast že zaostaja za 1,57 sekunde. Druga je domačinka Katharina Liensberger, tretja Mikaela Shiffrin.

Slokarjeva je v srednjem delu proge naredila večjo napako in izgubila nekaj desetink, sicer bi bila blizu stopničkam. Tako bo morala v finalu napasti nekoliko iz ozadja, od tretje Shiffrinove jo loči 85 stotink sekunde, tudi za njo pa je nekaj smučark, ki si želijo napredovati.

Zrinka Ljutić se na prvi progi ni znašla. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

V prvi vrsti to velja za Zrinko Ljutić, dobila je tri od zadnjih štirih slalomov, v Saalbachu pa na polovici tekme drži šele deveto mesto, zaostaja 2,14 sekunde. Neja Dvornik je naredila napako in odstopila. Nastop se je znova ponesrečil tudi Ani Bucik Jogan, ki se na postavitvi prve proge ni znašla, zaostala je 4,29 sekunde in ima le malo možnosti, da se prebije v finale.

Finale se začne ob 13.15.