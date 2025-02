Slabo slovensko bero dopolnil bled nastop Žana Kranjca

Preberite še:

Vse je bilo pripravljeno za veliki smučarski praznik, iz slovenskega zornega kota pa tudi za najvidnejši nastop doslej na tem prvenstvu, morda celo prvo kolajno za našo reprezentanco na največjem tekmovanju alpske karavane v predolimpijski zimi. Prvi del je bil uresničen: 20.000 gledalcev je uživalo, za povrh ob presenetljivi veleslalomski zmagi domačega reprezentanta Raphaela Haaserja, slovenske želje pa so se zrušile kot hišica iz kart. Žan Kranjec še zdaleč ni uprizoril želenega scenarija, 11. mesto je bilo za srebrnega olimpijca krepko manj od pričakovanj.

Solnograško jutro sicer ni ponudilo sončne alpske pravljice, toda z gostim sneženjem nas je vsaj spomnilo na dneve belih zim in izvirnih smučarskih radosti. In če je kje ta čudovita dejavnost alpskega sloga na snegu zares doma, je to prav v Avstriji. Podobno kot je nordijska na evropskem severu, najbolj na Norveškem.