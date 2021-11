Andrejo še čaka zmagovalni klepet z jelenčkom

Za slalomistkami je prvi pravi konec tedna v sezoni 2021/22. Andreja Slokar je po premierni zmagi v svetovnem pokalu v Lechu tudi v finskem polarnem krogu na dveh slalomih poskušala prešerno tekmovalno srečati Božička in si pred prestopom v leto 2022 z novima vidnima uvrstitvama in točkami zasmučati lep božični čas v belem cirkusu. Po svojih visokih merilih pa je iz Levija odšla polovično zadovoljna. Resda je Petri Vlhovi pripadla čast, da je z dvema zmagama lahko »poklepetala« s severnim jelenčkom, Slovakinja je celo dejala, da ga bo, tistega po sobotnem triumfu, poimenovala po svojem fantu Michalu. Za vsako zmago na Laponskem je prejela tudi simbolično in simpatično »povratno« darilo v obliki žive živalce. Nič presenetljivega, da je bila prešerne volje, saj je v finski divjini zmagala petič in četrtič zapored. Tako ima torej že pravo malo čredico: Igorju, Lujzi in Pepiju je dodala še Michala in Borisa.

Svojega severnega jelenčka ima tudi slovenska šampionka Tina Maze, po zmagi leta 2014 ga je poimenovala Victor. A pozor, finski jelenčki imajo tudi roge, primorska smučarska primadona bi roge v Skandinaviji pokazala tekmicam, a priložnosti je v olimpijski zimi še cel kup. Slokarjeva je v polarnem krogu nastopa zaokrožila s 4. (prvi dan) in 15. mestom, v primorskem merjenju je drugega dne Ajdovko s 7. mestom prehitela Novogoričanka Ana Bucik. A Andreja ima najvišja merila in je bila po sobotnem mestu tik za stopničkami zelo kritična do sebe, čeprav je to njena najboljša slalomska uvrstitev v svetovnem pokalu.

»Glede na vožnje, ki sem jih kazala poleti, to nista bili moji dve najboljši. Naredila sem dosti napak, kar se mi je videlo tudi na obrazu. Že po prvem teku sem bila presenečena, da sem s takšno vožnjo sploh bila tretja. Res je, da je to moj najboljši rezultat v slalomu, to je vse v redu in prav, toda ne skrivam želje, kaj bi rada,« je odkrito dejala 24-letnica. No, glavni trener slovenske ženske ekipe Sergej Poljšak se ni strinjal s Slokarjevo. »Andreja je opravila fenomenalno prvo vožnjo in tudi drugi tek je bil dober,« je pristavil.

Ajdovko v nadaljevanju sezone zanesljivo čakajo dodatni rezultatski priboljški. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Nadzor se ne izplača

Drugega dne pa zaradi »le« 15. mesta članica SK Dol iz Ajdovščine ni k izzivu takoj pristopila kritično, temveč je do zadeve čutila pragmatično konstruktivno misel. »Verjetno takšna, kot sem po navadi, s tokratnim dnem ne bi bila zadovoljna. Če pa pogledamo malo bolje, sem prvi tek začela ravno tako, kot sem si ga želela. Z veliko samozavestjo, ki je že dolgo nisem čutila v sebi. Potem se mi je dogodila napaka na ravnini, kjer sem izgubila veliko časa. Od tam naprej je bilo tako, kot bi se malce zablokirala, in drugi tek je to le še potrdil. V drugo sem ves čas smučala z neko rezervo, da ne bi še enkrat storila napake. Dan rezultatsko ni bil dober, po drugi strani pa sem prvi tek naposled začela tako, kot bi ga rada. Kar se je zgodilo v drugem teku, se pač je, to je šport. Tega rezultata si ne smem preveč vzeti k srcu, saj te to na koncu preveč izčrpa,« je ugotavljala Slokarjeva.

»Verjetno takšna, kot sem po navadi, z dnem ne bi bila zadovoljna. A si tega ne smem preveč vzeti k srcu.« Andreja Slokar

Na cilju sedma Ana Bucik pa je menila: »To je bil zelo dober konec tedna. Predvsem s tokratno drugo vožnjo sem zelo zadovoljna, ker sem bila bolj napadalna in sem več tvegala. V prvem teku je bilo vse preveč pod nadzorom. Na prihodnjih tekmah si želim prikazati še več.« Sicer sta Bucikova in Neja Dvornik slalomsko tekmo uvodnega dne končali na 11. in 16. mestu, slednja je najboljša uvrstitev Dvornikove v svetovnem pokalu, Meta Hrovat je odstopila. Drugi dan v Božičkovi deželi je Hrovatova končala na 17. mestu, Neja Dvornik dve stopnički za njo.