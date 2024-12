Anže Kopitar slavil po še eni napeti končnici

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL v soboto pozno zvečer po slovenskem času doma po podaljšku premagali Edmonton Oilers s 4:3. Slovenski as Anže Kopitar je tokrat ostal brez gola ali podaje, je pa zmagoviti zadetek prispeval Quinton Byfield v četrti minuti podaljška.

Byfield je dodal še gol in podajo za Los Angeles, ki je peti v zahodni konferenci, ima pa toliko točk kot četrtouvrščeni Edmonton, pri katerem je eno podajo vpisal Leon Draisaitl, s 53 točkami drugi strelec lige.

Los Angeles, pri katerem je Warren Foegele dosegel gol in dve podaji, bo že v noči na ponedeljek igral novo tekmo, gostil bo Philadelphia Flyers in lovil sedmo zaporedno domačo zmago.