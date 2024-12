Simšič zrežiral drugo zaporedno zmago v Tivoliju

Hokejisti Olimpije so v 33. krogu razširjenega avstrijskega prvenstva prišli do druge zaporedne zmage, po podaljšku so v Tivoliju s 3:2 premagali Asiago.

Zmaji so tekmo dobro začeli, že v 3. minuti je po podaji Žige Mehleta za vodstvo zadel Jaka Sodja, gostje pa so izenačili pred koncem prve tretjine. V zaostanku so se znašli v drugem delu igre, ko je Asiago povedel po golu z dvema igralcema več na ledu, podaljšek pa je izsilil Rok Kapel v 45. minuti.

Da je zmaga ostala doma, je z diagonalnim strelom manj kot minuto pred koncem podaljška poskrbel Nik Simšič.

Hokejiste Olimpije še vedno vodi začasni trener Andrej Tavželj, vodstvo kluba naj bi novega strokovnjaka predstavilo še pred koncem leta.