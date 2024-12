Kopitarjevi pokazali kosmatinčka, Ronaldo izklesano telo, Ana Bucik prtljago

V času božiča tudi znani športniki radi pokažejo svojo družino pod drevescem. Slavni nogometaš Cristiano Ronaldo pa je šel še korak dlje in ženo Georgino in otroke peljal na Laponsko na severu Finske, od koder naj bi izhajal dobri mož z belo brado in rdečo obleko.

Ronaldo je svojim 645 milijonom sledilcem zaželel vesel božič, potem pa se po finski tradiciji odpravil v ledeno kopel ter ob tem razkazal svoje izklesano telo. CR7 ima v teh dneh prosto, član savdskega kluba Al-Nassr bo naslednjo tekmo odigral 9. januarja.

Anže Lanišek je tudi v tej sezoni ob Timiju Zajcu naš paradni smučarski skakalec. Danes se s kvalifikacijami v Oberstdorfu začenja novoletna turneja, Lanišek pa je objavil, da je tudi v teh prazničnih dneh z mislimi povsem pri športu. »Fokus je že na Novoletni turneji. Želim vam vesele praznike in miren božič,« je pred dnevi objavil »Žaba«.

Naš najboljši hokejist Anže Kopitar preživlja že svojo 20. sezono v NHL, vse v dresu Los Angelesa, ki mu gre v tej sezoni dobro. Z 19 zmagami in 15 porazi je šesti v zahodni konferenci. Kapetan Kopitar je zbral 10 golov in 27 podaj. Kralji se bodo nocoj ob 22. uri pomerili z divizijskimi tekmeci iz Edmontona. Hrušičan je proste dni preživel v krogu družine, žene Ines ter Neže in Jakoba. Čeprav je v Kaliforniji toplo, so se odeli v tople pižame, zraven ob jelki sta bila tudi kosmata ljubljenčka.

Alpska smučarka Ana Bucik Jogan se ta čas mudi v Semmeringu, prihodnji konec tedna pa jo čakata domači tekmi v Kranjski Gori. Primorka je na instagramu pokazala, koliko prtljage vozi s seboj na prizorišča svetovnega pokala in ob tem hudomušno pripisala, da vedno potuje z malo opreme. Eden od sledilcev je opazil, da ima s seboj tudi blazino. »Tako to delajo Goričanke,« je pripomnil.

Anamarija Lampič je prvič, odkar je presedlala iz smučarskega teka k biatlonu, stala na zmagovalnem odru svetovnega pokala. V Franciji je bila tretja. Vse kaže, da se je odločila pravilno, ko si je oprtala puško. Prihodnje leto bo na olimpijskih igrah v Italiji ena od slovenskih adutinj za kolajno, če le ne bo »streljala kozlov«.

»Ko sanje postanejo resničnost. MERCI. Nimam niti besed, kako bi opisala ta občutek po tem, kar se mi je zgodilo v Franciji. To je spet ta trenutek, ki ga ne bom pozabila do konca življenja. Obrestuje se vztrajnost, želja in zaupanje vase, zato nikoli ne obupaj!« je sledilcem sporočila Lampičeva.

Urban Lesjak, slovenski rokometni vratar, se je poleti vrnil iz Severne Makedonije v Slovenijo. Razlog, da je okrepil Trimo iz Trebnjega, je tudi v tem, ker sta lani s Petro dobila še tretjega otroka. Danu in Izi se je pridružil še Jon. Srečna družina je božič pričakala na Južnem Tirolskem, kjer so okrasili mini jelko.

Lesija bodo njegovi kmalu pogrešali, 2. januarja bo začel priprave za svetovno prvenstvo, ki bo za Slovence, če bo po željah, trajalo vse do februarja. Na srečo ne bodo daleč, igrali bodo v bližnjem Zagrebu.

