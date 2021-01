Anže Lanišek po odlični predstavi tudi z grenkim priokusom

5.

posamično uvrstitev na zmagovalni oder je včeraj dosegel Anže Lanišek, že tretjo v tej sezoni.

Marius Lindvik je prvič v tej sezoni okusil slast zmage. FOTO: Janek Skarzynski/AFP

Svetovni pokal v Zakopanah (HS-140) – posamična tekma:

1. Lindvik (Nor) 296,5 (135, 145.5), 2. Lanišek (Slo) 294,2 (133.5, 143.5), 3. Johansson (Nor) 292,9 (132, 141), 4. Huber (Avs) 288,9 (132.5, 139), 5. Stekala (Pol) 284,7 (134, 136.5), 8. D. Prevc 279,1 (131, 134.5), 12. Bartol 274,3 (126.5, 140), 12. Bartol 274,3 (126.5, 140), 22. Jelar 266,3 (128, 135.5), 24. C. Prevc 261,8 (129, 127.5), 31. P. Prevc 120,1 (126), 41. Pavlovčič (vsi Slo) 110,8 (120.5).



Lepa popotnica za naprej

Marius Lindvik je včeraj slavil tretjo zmago med elito, prvo v sezoni.

Anže Lanišek je s 143,5 m za 3,5 m preletel točko, ki označuje velikost skakalnice.

Rekorder velike naprave v Zakopanah je Jukija Sato (147 m).

Vodilni v točkovanju Halvor E. Granerud je pristal šele na 23. mestu.

Lovro Kos tretji na Bergislu

V Innsbrucku so v soboto izpeljali dve tekmi za celinski pokal. Na prvi je zmagal Poljak Aleksander Zniszczol, na drugi pa Švicar Simon Ammann. Najboljši Slovenec je bil s 5. in 3. mestom obakrat Lovro Kos. Od naših so si točke priskakali še Jernej Presečnik (20. in 16.), Rok Justin (23. in 19.), Rok Masle (25. in 27.), Tjaš Grilc (37. in 25.) in Marcel Stržinar (30. in 40.), brez njih je obakrat ostal Jan Bombek (33. in 37.).



Domžalski as bo z lepo popotnico odletel na Finsko. FOTO: Janek Skarzynski/AFP

Skupni vrstni red v svetovnem pokalu (14/28):

1. Granerud (Nor) 956, 2. Eisenbichler (Nem) 716, 3. Stoch (Pol) 646, 4. Kubacki 489, 5. Zyla (vsi Pol) 469, 6. Lanišek 468, 20. P. Prevc 164, 23. Pavlovčič 137, 28. Jelar 96, 34. D. Prevc 69, 41. C. Prevc 55, 42. Zajc 43, 44. Bartol 39, 52. Semenič 17.

Ljubljana – Ko jev finalu včerajšnje posamične tekme smučarskih skakalcev za svetovni pokal v Zakopanah s 143,5 metra preskočil zeleno črto, ki označuje potrebno daljavo za prevzem vodstva, so ga mnogi (komentatorji) že razglasili za zmagovalca. Glede na to, kakšen je bil njegov izraz na obrazu, ko se je na semaforju rezultatov pred njegovim imenom in priimkom zasvetila št. 2, se je najbrž tudi sam že videl na vrhu, zato je bil prvi hip videti kar malo razočaran. A že trenutek pozneje je tudi pri njem pretehtalo veselje.Med čakanjem na slovesno razglasitev je 24-letni Domžalčan, ki je po uvodni seriji s skokom, dolgim 133,5 metra, še vodil pred(135 m in 145,5 m), večkrat nakazal telemark, s katerim je želel verjetno pokazati, kje je za pičle 2,3 točke izgubil krstno zmago med svetovno elito.V finalu je imel Lanišek po pristanku dejansko precejšnje težave, vendar pa se je mojstrsko rešil. Toda velike preglavice je imel po doskoku tudi dve leti mlajši Norvežan, ki je v primerjavi s slovenskim asom (17,5, 17,0, 17,5, 18,5, 17,0; skupaj 52,0) prejel nižje ocene za slog (16,5, 16,0, 17,0, 16,5; 50,0), tako da Anže prvega mesta ni »zapravil« s pristankom.Ob premierno zmago, ki se mu ob takšnem skakanju ne bo več dolgo izmikala, je bil zaradi malce manjšega točkovnega izkupička za daljavo (93,3 : 96,9) in zavoljo nekoliko boljših razmer v zraku, v katerem so mu izmerili za drobec šibkejši veter v hrbet (- 0,30 m/s; + 3,9 točke) kot Lindviku (- 0,45 m/s; + 5,9).»Za mano je res super dan, uspeli so mi super skoki (že v poskusni seriji je imel s 132 metri drugo oceno – op. p.). Zato sem lahko le zadovoljen,« se je po tretji uvrstitvi na oder za najboljše skakalce v sezoni in skupno peti v svetovnem pokalu smejalo Lanišku. Ko je potegnil črto, je bil še toliko bolj vesel z razpletom, ker še v petkovih kvalifikacijah niti na sobotni ekipni preizkušnji, na kateri so Slovenci zasedli četrto mesto za Avstrijci, Poljaki in Norvežani, ni kazal skokov, s katerimi bi se lahko vmešal v boj za stopničke.Toda kljub temu je Anže zapuščal Zakopane tudi z malce grenkim priokusom. »Zares sem prvi hip že mislil, da sem zmagal, a sem se znova prepričal, da ni še nič jasno, dokler se ne ustaviš v izteku in ne vidiš rezultatov. A nič ne de; zelo sem vesel predvsem zaradi skokov, še posebej v drugi seriji me je odneslo zelo daleč. To je lepa popotnica za naprej,« je član SSK Mengeš, ki se je po natanko polovici izpeljanih tekem (po 14. od 28) v skupni razvrstitvi vrnil na šesto mesto, svoj pogled usmeril proti Lahtiju, kjer bosta konec tedna naslednji preizkušnji najboljših skakalcev na svetu.S svojima najvišjima uvrstitvama v predolimpijski zimi 2020/21 sta Laniškov podvig dopolnila(8.) in(12.), točke sta od Slovencev osvojila tudi(22.) in(24.). Zaradi težav po doskoku je za las (za 0,1 točke) preboj v finale zgrešil(31.), deset mest za njim je tekmo končal»Lanišek odličen drugi, pet fantov med trideseterico, to je super ekipni uspeh! Morda bi moral pred Anžetovim finalnim nastopom zahtevati zanj nižje zaletišče, toda zdaj je, kar je. Gremo naprej,« je bil zadovoljen tudi glavni trener slovenske reprezentance