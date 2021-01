Anže Lanišek si želi še naprej uživati v skokih

Veseli se nadaljevanja sezone, katere glavni cilj bo nordijsko SP v Oberstdorfu. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Junak slovenskega skakalnega tabora v tej zimuije podoživel minuli konec tedna, ko je na svetovnem pokalu v poljskih Zakopanah zgolj za 2,3 točke zaostal za prvo zmago. Čeprav je po svojem finalnem nastopu, bil je vodilni po prvi seriji, mislil, da je zmagal, razočaranje ni trajalo dolgo. Kot pravi, je dobil nazaj prepotrebno samozavest.Lanišek, ki je kljub stopničkam ostal brez rož in šampanjca, za kar bodo v vodstvu Smučarske zveze Slovenije (SZS), obljubljajo, poskrbeli po sezoni, je prek videokonference še enkrat podoživel nedeljski uspeh, ko je osvojil pete posamične stopničke v karieri. »Ko sem pristal, sem res mislil, da sem zmagal. Po doskoku sem se že veselil. A dokler se rezultat ne izpiše na semaforju, je tekma odprta. Nič ne de. Vesel sem, da sem dobil nazaj potrebno samozavest za dolge, uspešne skoke,« je dejal Domžalčan, ki ga zlasti navdušuje dejstvo, da spet skače konstantno. Kljub temu je imel na postojankah svetovnega pokala v Bischofshofnu in Neustadtu težave, a je krivuljo hitro spet obrnil navzgor.»Pomagala mi je misel, da sem se kljub težavam zavedal, da skakati nisem pozabil. Enostavno je bila očitno glava preveč polna. Zdaj sem vesel, da je tudi takšna izkušnja za menoj, da sem si dokazal, da znam to premagati. Upam, da tako tudi ostane.« Kot je poudaril, si želi predvsem še naprej uživati v skokih: »V nedeljo sem res užival, čeprav tudi petek in sobota nista bila slaba. A v nedeljo sem se po pogovoru s trenerjem naučil, kako hitrost prenesti v drugi del skoka. Imel sem več hitrosti, že v poskusni seriji mi je to uspelo. Videl sem, da sem naredil napredek.«Kljub mejnikoma na Poljskem – prve stopničke je osvojil v Wisli, letos je bil v Zakopanah drugi – postojanke v tej državi zanj nimajo posebnega pomena: »Letos povsod uživam, kamor pridemo. A najbolj sem to zimo zagotovo užival v Planici in upam, da bom imel še enkrat takšno priložnost.«Treh drugih mest iz Zakopan in Innsbrucka 2021 in Wisle 2019 (ob tem ima še dve tretji iz Engelberga 2020 in Ruke 2019) ne želi primerjati med seboj, saj pravi, da so vsa posebna na svoj način. »Vsake stopničke sem dosegel v drugačnih okoliščinah,« je dejal najboljši slovenski skakalec to zimo in presenetil, da ima sam najbolj v čislih tretje mesto iz Engelberga to zimo: »Zame so še vedno stopničke iz Engelberga najbolj posebne. Ta uspeh mi največ pomeni. Zaradi težavnih okoliščin, v katerih sem ga dosegel. Pred tekmo zaradi bolečin sploh nisem vedel, ali bom lahko nastopil na tekmi ali ne. Nisem mogel počepniti zaradi bolečin. Hvaležen sem, da sem lahko sploh nastopil. To je bil res poseben trenutek.«Skakalna sezona se bo konec tedna nadaljevala v Lahtiju. »Na Lahti imam resda lepe spomine, a nočem gledati na to. Letos sem že dokazal, da znam skočiti tudi na prizoriščih, ki mi domnevno 'ne ležijo' tako.«