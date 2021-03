Avstrijka do malega kristalnega globusa, Slokarjevo čaka operacija

Rezultati ženskega slaloma v Lenzerheideju:

1. Liensberger (Avs) 1:49,77, 2. Shiffrin (ZDA) + 1,24, 3. Gisin (Švi) 1,95, 4. Lysdahl (Nor) 1,99, 5. Hector (Šve) 3,11, 6. Vlhova (Svk) 3,15, 8. Slokar 3,36, 16. Bucik (obe Slo) 4,27.

Katharina Liensberger je potrdila, da je ta čas najboljša slalomistka na svetu. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Končni vrstni red v slalomu (9/9):

1. Liensberger (Avs) 690, 2. Shiffrin (ZDA) 655, 3. Vlhova (Svk) 652, 34. Gisin 491, 5. Holdener (obe Švi) 415, 14. Bucik 125, 19. Slokar 97, 48. Hrovat 8, 53. Dvornik (vse Slo) 3.

Avstrijska alpska smučarkasi je s prepričljivo zmago na zadnjem slalomu sezone izbojevala tudi mali kristalni globus v tej disciplini. Na velikem finalu svetovnega pokala v Lenzerheideju je bila najhitrejša na obeh progah in s precejšnjo prednostjo ugnala vse tekmice.V seštevku obeh je 23-letnica iz Feldkircha, svetovna prvakinja iz Cortine d'Ampezzo '21, kar za 1,24 sekunde prehitela drugouvrščeno ameriško šampionko. Na najnižjo stopnico zmagovalnega odra se je povzpela domača reprezentantka(+ 1,95).»Izjemno hvaležna sem vsem, ki so mi pomagali do tega uspeha. Moj mentalni trener pozna celotno zgodbo in dobro ve, kaj vse sem prestala. Ekipa me je podpirala. Vedela sem, da moram zmagati. Da zdaj stojim tu, je neverjetno,« je bila dobro razpoložena Liensbergerjeva, potem ko je v boju za mali globus ugnala Shiffrinovo in Slovakinjo(tokrat šesta), ki si je že zagotovila veliki kristalni globus.Od obeh Slovenk se je bolje odrezala, ki je z odličnim nastopom na drugi progi, na kateri je bila druga najhitrejša za zmagovalko Liensbergerjevo, s 17. mesta napredovala na končno osmo.je v finalu pokvarila svojo uvrstitev in z enajstega nazadovala na 16. mesto ter ostala praznih rok.»Tekma je bila zahtevna, sploh ker so se razmere spreminjale od štarta do cilja. To je moj najboljši rezultat v svetovnem pokalu. Če pogledam na vse, kar sem dosegla, tudi zmago v skupnem seštevku evropskega pokala, si tega na začetku sezone ne bi mislila, kaj šele za vse te dosežke v svetovnem pokalu. Ta sezona je res super, zato sem zelo vesela. Zdaj me čaka še državno prvenstvo, nato še malo treninga, potem bom šla na operacijo kolena. Sledila bosta počitek in rehabilitacija,« je izjavila Slokarjeva.Jutri bosta v Lenzerheideju na sporedu še ženski veleslalom (9.00 in 12.00) in moški slalom (10.30 in 13.30).