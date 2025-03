Azzurrinji odhiteli k dvojni zmagi

Italijanka Federica Brignone je zmagal v superveleslalomski tekmi svetovnega pokala alpskih smučark v italijanskem La Thuilu. Le za stotinko sekunde je ugnala rojakinjo Sofio Goggio, tretja pa je bila Francozinja Romane Miradoli. Slovenska smučarka Ilka Štuhec je končala na 24. mestu.

Brignonejeva je z novo zmago praktično že potrdila tudi veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala. Zdaj ima namreč 382 točk prednosti pred Švicarko Laro Gut-Behrami, do konca sezone pa bo na voljo le še 400 točk za zadnje štiri tekme na finalu v ZDA.

Med temi bo tudi slalom, kjer običajno ne nastopata ne Federica Brignone ne Gut-Behramijeva, kar pomeni, da bi Švicarka potrebovala pravi čudež, da bi še prehitela Italijanko. S 34 leti pa bo Brignonejeva postala tudi najstarejša zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala doslej.

Na vrhu tokratne tekme je bil razplet izjemno tesen. Federica Brignone je bila na štartu prva med favoritinjami in je s številko šest za pet stotnik prehitela presenečenje tekme, Francozinjo Miradolijevo. S številko deset pa je nato na progo šla še Sofia Goggia in imela pri vmesnih časih nekaj stotnik naskoka, na koncu pa ji je malenkost zmanjkalo in je samo stotinko zaostala za rojakinjo.

Ilka Štuhec je bila 24. FOTO: Marco Bertorello/AFP

»Že včeraj sem dejala, da bi domačo tekmo rada končala v zelenem. To je bil moj cilj, o ničemer drugem nisem razmišljala,« je po zmagi dejala Federica Brignone, ki je odraščala v le deset kilometrov oddaljeni Aosti.

S tem uspehom je postavila zelo trdne temelje za skupni kristalni globus, ki bo zanjo drugi po sezoni 2019/20. Bolj napeto pa bo v boju za malega kristalnega v superveleslalomu. Brignonejeva je tudi v tem seštevku zdaj vodilna, vendar ima s 570 točkami le pet točk več od doslej prve Gut-Behramijeve, ki je tokratno tekmo končala na četrtem mestu, skupaj z rojakinjo Corinne Sutter, obe sta zaostali 35 stotink. Lara Gut-Behrami je tako zapravila 45 točk naskoka pred tekmo, sta pa zdaj v igri za mali kristalni globus le še ti tekmovalki, saj tretja Goggiova po novem zaostaja 104 točke za Federico Brignone.

Ilka Štuhec je na četrtkovi tekmi na tem prizorišču z zaostankom več kot treh sekund za zmagovalko, Nemko Emmo Aicher, končala na 28. mestu.

Tokrat je na superveleslalomu posegla nekaj mest višje, a ni imela pravih možnosti, da bi se vpletla v boj za najvišja mesta. Nastopila je s štartno številko 25 in si že v zgornjem delu nabrala zaostanek, ki jo je uvrščal okrog 20. mesta. Približno takšno uvrstitev je zadržala tudi do konca, zaostala pa je sekundo in 69 stotink.

Je pa Štuhčeva tudi s 24. mestom še zadržala mesto med najboljšimi 25, ki bodo imele pravico nastopa še na finalu sezone v Sun Valleyju. Po novem ima Ilka Štuhec 73 točk v tej disciplini, kar jo uvršča na 23. mesto. Nastop v ZDA je ujela za tri točke, kolikor znaša naskok pred 26. Francozinjo Lauro Gauche.