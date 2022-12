Biatlonska karavana hitro občutila moč Anamarije Lampič

Slovenska biatlonka Anamarija Lampič je na svoji krstni biatlonski tekmi svetovnega pokala v avstrijskem Hochfilznu senzacionalno zasedla peto mesto v šprintu na 7,5 km. Nekdanja smučarska tekačica je v ležečem položaju zadela vseh pet strelov, v stoječem zgrešila tri strele, za nemško zmagovalko Denise Herrmann-Wick (20:07,1/0) pa je zaostala 35,8 sekunde. Za Nemko, ki je na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Pekingu osvojila zlato kolajno na 15 km dolgi preizkušnji, sta se uvrstili Čehinja Marketa Davidova (+18,1/1) in Francozinja Julia Simon (+20,1/1).

Poleg nekdanje slovenske zvezdnice v smučarskem teku, ki je letos poleti prestopila v biatlonske vode, sta nastopili še Polona in Živa Klemenčič. Prva je zasedla 43. (+1:42,5/3), druga pa 49. mesto (+1:53,4/1). Vse tri slovenske biatlonke so se uvrstile na sobotno zasledovalno tekmo. Sedemindvajsetletna Lampič je bila po prvem strelskem nastopu v ležečem položaju povsem na vrhu razpredelnice, še najbolj se ji je približala Davidova, ki je zaostala 11,4 sekunde.

Premierne biatlonske stopničke na tekmah svetovnega pokala je zapravila v svojem drugem strelskem nastopu. V stoječem položaju je zgrešila uvodne tri strele, zadnja dva zadela, kljub trem kazenskim krogom pa se nato z najhitrejšim tekom med vsemi 99 biatlonkami, ki so nastopile na četrtkovi šprinterski preizkušnji, uvrstila na sijajno peto mesto. Pred njo se je vrinila še Švedinja Elvira Öberg (+32,4/2).

Lampič: Noro, da sem s tremi zgrešenimi streli tako visoko

»Danes se nisem počutila tako sveže kot na prvih tekmah pretekli teden. Imela sem zelo 'natempiran' tempo. Štiri tekme in dva dni potovanja. Čutila sem malce utrujene noge, a vseeno sem očitno zelo hitra. Zelo sem vesela, da sem ustrelila ničlo leže. Stoje bom morala še veliko bolj delati. Vseeno noro, da sem s tremi zgrešenimi streli tako visoko,« je po tekmi dejala vedno nasmejana Lampič.

»Na progi je bila neverjetna, dala je vse od sebe. Zelo presenečen sem bil nad njenim streljanjem leže. Bilo je brez napake in dovolj hitro,« je uvodoma dejal glavni trener Ricco Gross. »Zelo pomembno za njo pa je tudi, da je po prvih treh zgrešenih strelih stoje nato dva zadela. To je tudi pripomoglo k odličnemu rezultatu, tekaški čas pa je zame neverjeten. Danes sem ji dejal zgolj to, naj se zabava. Je v procesu učenja, zanjo je zelo pomembno, da je imela današnji sprint pred štafetno preizkušnjo in zasledovalna tekma je samo še bonus,« je še dodal nemški strokovnjak na čelu slovenske biatlonske reprezentance.

V skupni razvrstitvi svetovnega pokala se je na prvo mesto prebila Simon, ki je zbrala 220 točk. Na drugem mestu je Italijanka Lisa Vitzozzi (208), na tretjem pa današnja zmagovalka Herrmann-Wick (195). Lampičeva se je s petim mestom in 45 točkami zavihtela na 29., Polona Klemenčič (43) pa je 31. mestu. V petek bodo v Hochfilznu na veliko sceno stopili tudi Jakov Fak, Rok Tršan, Miha Dovžan, Lovro Planko, Alex Cisar in Toni Vidmar, pred njimi je sprinterska preizkušnja na 10 km.