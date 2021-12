Bogovi so padli na glavo, tako kot Ilka

Seveda si je potrebno spet pogledati južnoafriško filmsko klasiko Bogovi so padli na glavo. Namreč, nekaj življenja v slovenskem smučarskem taboru vseeno je, to je z nekaj iskricami pokazal tudi konec tedna. No, seveda čast izjemam s prejšnjimi rezultati, ve se, katere so to. Italijanka Sofia Goggia je v Val d'Iseru zmagala še na tretjem smuku zapored, Ilka Štuhec je rezultatske demone za dan pregnala s petim mestom. Svoje prve stopničke po 35 mesecih je Ilka zgrešila za 46 stotink sekunde. Štuhčeva je obljubila, da se bo s štarta »vrgla na glavo«, v zgornjem drsalnem delu je bila najhitrejša med vsemi. »Seveda sem zadovoljna. Vožnja je bila OK, seveda pa bi se dalo kakšen del odpeljati še bolje in hitreje,« je omenila dvakratna svetovna smukaška prvakinja. Točko je s 30. mestom osvojila tudi druga slovenska predstavnica Maruša Ferk.

Goggieva je idealen francoski konec tedna dopolnila še z zmago v superveleslalomu, tako ima že kvintet zmag (poleg omenjenih še superveleslalom) v novi zimi. Sofia Anna Vittoria Goggia je torej res kot zmaga (vittoria). Slovenki, ki dričata v hitrih smučarskih disciplinah, se nista prebili med trideset najboljših, Štuhčeva je obstala na 32., Ferkova na 39. mestu.

Sneg ima svojo čud

Moški smuk v Val Gardeni pa je presenetljivo dobil Američan Bryce Bennett, 29-letnik se je sploh prvič uvrstil na zmagovalne stopničke. Še zanimivost, na odru za najboljše sta Bennettu delala družbo Avstrijec Otmar Striedinger na drugem in Švicar Niels Hintermann na tretjem mestu. Hintermann ima tudi slovenski potni list, saj je njegova mama Sonja Hladnik Slovenka. Ko smo že pri domovini, Boštjan Kline je bil po smuku v Lake Louisu še drugič 11., točke je osvojil tudi Martin Čater z 22. mestom.

Žan Kranjec želi danes v drugem veleslalomu v Alti Badii opraviti precej bolje kot včeraj. FOTO: Tiziana Fabi/AFP

»Delno oziroma večinoma mi je uspela dobra vožnja. Na tistih dosti ključnih delih na vrhu sem resda izgubil veliko časa, toda tako pač je. Popolnosti ni, skušaš oddelati najbolje in menim, da mi je to dobro uspelo. Po zgornjem delu proge sem se malce sprostil. Mehkoba in sproščenost sta tukaj zelo pomembni. Ne zgolj za vse grbine in skoke, temveč tudi za zavoje. Sneg je zelo agresiven in moraš res mehko odpeljati, ne smeš pretiravati in iti preveč na grobo,« je dejal Kline.

Martin Čater je menil: »Ta Gardena je kar ravna za nas in preprosto, če že od vrha ne razviješ visoke hitrosti, se je težko bojevati za res najvišja mesta. Trenutno se počutim veliko bolj zanesljivo kot v preteklih letih. Pri tem mi je pomagal tudi poletni trening s skakalnimi smučmi, da sem zdaj morebiti bolj domač tudi na skokih.«

Danes še en veleslalom

Včeraj se je na uvodnem veleslalomu v Alti Badii, drugi bo danes, veliko pričakovalo od Žana Kranjca. Slava za zmago je šla Norvežanu Henriku Kristoffersenu, Kranjec se je zadovoljil s 13. mestom. »Na prvi progi sem preveč časa izgubil v uvodnem delu, v drugo mi je uspelo kar dobro. Verjetno sem začel malce preveč zaspano. V drugo sem želel to popraviti, zdelo se mi je bolje. Po pravici povedano sem menil, da bom hitrejši, ko bom prišel v cilj, a nisem bil edini, ki je izgubljal v drugem teku,« je razplet tekme ocenil Kranjec.

35 mesecev Ilka Štuhec že ni bila na zmagovalnem odru za tri najboljše v svetovnem pokalu

Trener slovenske moške ekipe za slalom in veleslalom Klemen Bergant, ta je sicer trasiral prvo veleslalomsko progo v Alti Badii, s Kranjčevim izidom seveda ni bil zadovoljen. »Sneg je tukaj zelo specifičen, veliko fantov je imelo težave, predvsem v drugem teku.«