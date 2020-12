Brez okužb, mesto v ekipi ima zagotovljeno Lanišek

Črtal bi zadnjo številko

Domen Prevc bi rad vedel, kje je trenutno s svojimi skoki. FOTO: Matej Družnik

Domen Prevc neznanka

V četrtek se bo v Planici ob 16. uri s kvalifikacijami za posamično tekmo začelo 26. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih. Slovenski skakalci, med katerimi ima mesto v kvalifikacijah zagotovljeno le, upajo na dolge polete in uvrstitev med četverico, organizatorji pa so zadovoljni, da okužbe z novim koronavirusom niso prodrle v planiški mehurček.Zdravstveno osebje v Planici po besedah generalnega sekretarja organizacijskega odbora Planicani zabeležilo pozitivnih primerov na covid-19, dodatna testiranja, s katerimi želijo kar najbolj zmanjšati možnost za pojav okužbe, pa so izvedli danes. Je pa planiškim delavcem nekaj nevšečnosti povzročilo vreme z nekje med 60 in 70 centimetri novozapadlega snega. Organizatorji so temu primerno prilagodili vse dejavnosti na letalnici in vzdrževali potrebne površine za izvedbo najprej današnjega preizkusa letalnice ter nato tudi preostalega tekmovanja, je dodal Šušteršič.Na prvenstvu bodo na uradnem treningu pred kvalifikacijami nastopili Anže Lanišek,in, po dveh serijah poletov na letalnici bratov Gorišek pa se bo glavni trenerodločil za trojico, ki bo ob Lanišku nastopila na petkovi in sobotni posamični tekmi ter bržčas tudi na nedeljski ekipni.Zaradi dobrih izidov to sezono bo v kvalifikacijah nastopil Lanišek, ki v svetovnem pokalu zaseda deseto mesto. "Lotil se bom skokov, kot da bi se moral uvrstiti v ekipo. Fantje so v preteklosti pokazali, da so zelo močni na letalnici in ne bi si želel, da bi bil tu črna ovca, ki bi slabo skakal in še vedno imel nastop na tekmi zagotovljen. Želim pokazati svoje najboljše skoke," je ob tem dejal Domžalčan."Predvsem se moram zanesti na to, da sem v Planici doslej že nekaj dosegel. Cilj je dobiti dobre občutke, da bom lahko že s prvim poletom vse presenetil," je dejal Peter Prevc, ki je v Planici na različnih napravah že šestkrat stal na najvišji stopnički, od tega dvakrat z ekipo. "Prvi cilj je, da se uvrstim v ekipo. Če pa bi se dobro znašel na letalnici, pa bi lahko prečrtal tudi zadnjo številko," je dejal Timi Zajc, ki na smuči od prvenca na letalnicah zapisuje osebne rekorde. Nazadnje ima zapisano številko 240 metrov iz Planice 2019.Neznanka je predvsem Domen Prevc, ki to sezono zaradi težav s poškodbo in nekoliko slabše forme ni skakal. "Dobro bi bilo vedeti, kje trenutno sem. Vem, da so skoki na boljši ravni, kot so bili, da se izboljšujejo iz dneva v dan. Upam, da se bo tako nadaljevalo," je dejal specialist za polete, ki bo tekmovalno sezono začel na nekoliko neobičajen način, na letalnicah.Kljub temu ga to ne vznemirja preveč. "Na poletih nikoli nimaš veliko kilometrine. Kar se tiče tekmovalnih 120-metrskih skakalnic že, ampak letalnice so razred zase. Moraš pokazati enake skoke, a z drugačnimi občutki pri višjih hitrostih. Vseeno ne pričakujem težav," je dejal najmlajši od bratov Prevc, ki je bil na zadnji planiški tekmi 2019 z drugim mestom najboljši v slovenski vrsti.