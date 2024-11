Celje pokorilo Cortino, Jesenice Salzburg

Hokejisti RST Pellet Celja so v alpski ligi gostili Cortino in jo premagali s 4:3 (3:1, 1:1, 0:1). Celjani, ki so pred dvema dnevoma še drugič v sezoni ugnali Jesenice, so se tokrat v šestih dneh še drugič srečali s Cortino, ki je imela na šestem mestu lestvice dve točki več od slovenskega predstavnika po 18 tekmah.

Slednja je povedla že po dveh minutah, a so se Celjani hitro pobrali in med 11. in 14. minuti dosegli tri zadetke, strelci so bili Mikus Mintautiškis, Ahmet Jakupović in Maks Bukovec.

Italijani so na začetku druge tretjine zmanjšali zaostanek, a je v 35. minuti Mark Sojer z golom za 4:2 znova poskrbel za nekaj več mirnosti. Waltteri Lehtonen je Cortino v 44. minuti spet pripeljal bližje, Celjanom pa je nato vendarle uspelo ohraniti prednost.

Celjani bodo po tretji zaporedni zmagi naslednjo tekmo igrali v četrtek, ko bodo gostili Sisak.

Hokejisti SIJ Acronija Jesenic pa so gostovali pri mladi salzburški zasedbi in jo po podaljšku premagali s 6:5 (3:1, 0:2, 2:2; 1:0). Gorenjci so sijajno odprli tekmo, saj so David Baloh v peti, Santeri Sillanpää v deveti in Jack Lyons v 12. minuti poskrbeli za vodstvo s 3:0.

Toda zatem so sledile minute domačih, ki so ob koncu prve ter v začetku druge tretjine v razmaku šestih minut vrnili z enako mero in izid poravnali. Tadej Čimžar je v 45. minuti zadel za novo jeseniško vodstvo, Martin Bohinc pa je v 52. minuti še približal svojo ekipo novi zmagi.

Toda sledil je nov padec v igri, kar so gostitelji unovčili za novo izenačenje, Adrian Gesson je zadel vsega 20 sekund pred iztekom rednega dela.

So pa Gorenjci tekmo v svoj prid odločili v podaljšku, Gregor Koblar je v 64. minuti unovčil igro z igralcem več.

Jeseničani bodo naslednjo tekmo igrali v četrtek, ko bodo gostovali v Kitzbühelu.