Cene Prevc najboljši Slovenec

Predzadnja tekma poletne velike nagrade v smučarskih skokih je pripadla Japoncu Jukiju Satu (246,7 točke). Izenačeno tekmo v avstrijskem Hinzenbachu je na drugem mestu zaključil še en Japonec Rjoju Kobajaši (245,1), tretji pa je bil Nemec Karl Geiger (244,2). Najboljši Slovenec je bil Cene Prevc (241,4) na šestem mestu.



Za stopničkami je tako Cene Prevc zaostal slabe tri točke, po prvi seriji pa je bil četrti. Drugi najboljši Slovenec je bil Anže Lanišek (232,7) na 12. mestu, potem ko je petkove kvalifikacije zaključil na drugem. Peter Prevc (227) je v finalu izgubil šest mest in končal na 16. mestu, točke pa je s 25. mestom osvojil še Tilen Bartol (209,5).



V skupnem seštevku s 300 osvojenimi točkami še naprej vodi danes odsotni Norvežan Halvor Egner Granerud, najboljši skakalec pretekle zime. Najbližje mu je Avstrijec Jan Hörl, ki ima 75 točk zaostanka. Od Slovencev je najvišje Lanišek na sedmem mestu. Doslej je zbral 168 točk.



Do konca poletne velike nagrade sta ostali le še ena moška in ena ženska posamična tekma v nemškem Klingenthalu. Na sporedu bosta prihodnji konec tedna. Skupni seštevek ženske velike nagrade je že pred dvema tednoma v Rusiji osvojila Slovenka Urša Bogataj.

