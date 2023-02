Da bi na SP lahko tekmovali doma? Nekoč so o tem lahko le sanjali

Matjaž Debelak Foto: Uroš Hočevar nekdanji smučarski skakalec: »Mislim, da smo si po vseh uspehih iz generacije v generacijo že zaslužili tako tekmovanje. Verjetno smo bili nanj pripravljeni že v preteklosti, toda s sodobnim nordijskim centrom je zdaj prvenstvo v Planici postalo realnost. Vem, da bodo tekmovanje izpeljali na najvišji ravni. Želim, da bi tudi naši tekmovalci pokazali to, kar znajo. Verjamem, da jim bo uspelo in da bomo vsi veseli. Športniki so se vajeni spopadati s pritiski, mislim, da je tekma na domačih tleh dodaten plus. Najbrž že vsi komaj čakajo, da se začne, seveda pa javnost pričakuje čim več. Upam, da bom imel možnost kakšno tekmo pospremiti tudi v živo.«

Nataša Lačen Foto: Tadej Regent »Vedno smo sanjali o domačem SP in res sem mislila, da je to nemogoče. Verjamem, da je organizacija velik zalogaj. Gre za tri sklope ločenih tekmovanj, a se sploh ne bojim in verjamem, da bo šlo vse kot po maslu. Mislim, da bomo na ta dogodek lahko ponosni vsi Slovenci. Sama sem veliko trenirala v Planici, ki jo sicer res večina ljudi pozna kot skakalni center, a je bil ves čas tam tudi tekaški poligon. Odlično, da se je vse skupaj združilo v vrhunski center, skupaj s tunelom in snežno dvorano za treninge poleti. Priznam, da tekmovanj ne spremljam veliko, vem pa, da ima Eva Urevc odlične možnosti. Močno bom držala pesti zanjo. Vem, koliko športnikom pomeni, da lahko nastopijo na takšnem tekmovanju doma. Zagotovo jim bo to dalo dodaten zagon.«

Petra Majdič Foto: Jože Suhadolnik »Gostiti svetovno prvenstvo na domačih tleh – to so bile sanje vseh nas nordijskih športnikov. V časih, ko sem začenjala s smučarskim tekom, je bilo to za nas nekaj nepredstavljivega. Živ je spomin na to, kako smo skušali postaviti tek na smučeh na zemljevid, najprej v Sloveniji in nato tudi v svetovnem merilu. V prvih kandidaturah za organizacijo SP sem skupaj s Francijem Petkom pomagala kot ambasadorka. Vsakič, ko nam ni uspelo, je bilo razočaranje veliko. Je pa bilo toliko večje veselje nazadnje, ko je kandidatura vendarle uspela. Gre za nepredstavljiv zalogaj, a verjamem, da bodo naši organizatorji zmogli. Želim jim jeklene živce in tudi, da bi jim bilo naklonjeno vreme. Športnikom bi svetovala, naj odmislijo, da je prvenstvo na slovenskih tleh. Hočeš nočeš bo prišla trema. Veliko let sem bila v njihovi koži in si predstavljam, da ni enostavno.«

Tomi Meglič Foto: Leon Vidic Meglič, glasbenik in ljubitelj skokov: »Kot otrok sem treniral smučarske skoke nekje do 13. leta, nato pa so skakalnice postale nekoliko prevelike zame. Zdaj pa se s skoki ukvarja sin. Zato veliko časa preživimo tudi v Planici, kjer si bomo seveda ogledali kakšno tekmo prvenstva. Tudi s skupino Siddharta bomo nastopili na zaključku. Ta šport nam je zelo blizu, Planico sem obiskoval že od nekdaj, saj je moj oče skrbel za televizijske prenose. V Sloveniji tako velike tekme še ni bilo. Verjamem, da si bomo ta dogodek zapomnili za vselej. Dekleta in fantje so v dobri formi, kar nekaj bi jih lahko zasedlo najvišja mesta. Želim jim veliko mirnosti in da bi tudi sami pri sebi lahko doživeli dogodek v najlepši luči. Verjamem, da se bodo organizatorji skupaj z vsemi prostovoljci potrudili, da bo svet videl, kako dobro smo sposobni pripraviti tako veliko tekmovanje. Želim si, da se bomo na koncu lahko vsi objemali zaradi uspehov in dobre organizacije.«

Mitja Oranič Foto: Matej Družnik Oranič, nekdanji nordijski kombinatorec: »Že samo to, da lahko tekmuješ na domačih tleh, tudi v svetovnem pokalu, pomeni zelo veliko. Žal tega kot nekdanji nordijski kombinatorec nisem nikoli doživel. Planica je zibelka skokov, a hkrati združuje tudi tekače. Tu je dom cele nordijske družine, je znamka, ki je znana daleč naokrog, že od nekdaj so nad njo navdušeni tudi tuji tekmovalci. Z nordijsko kombinacijo sem sicer še povezan kot tehnični delegat na tekmah nižje ravni. V slovenski reprezentanci pogrešam napredek pri fantih. Pri dekletih je sicer v zadnjih sezonah razveseljevala Ema Volavšek, za katero verjamem, da lahko do SP še naredi preskok do najboljših. Zagotovo bom rezultate budno spremljal, kolikor mi bo dopuščala služba, si bom tekme ogledal tudi na prizorišču, zagotovo pa ne bom manjkal pred malimi zasloni.«

Cene Prevc Foto: Mediaspeed Prevc, nekdanji smučarski skakalec: »Za slovenski šport, zlasti za nordijsko smučanje, je SP zgodovinski dogodek. V letih moje kariere se je vodstvo močno trudilo za pridobitev organizacije, v ozadju je ogromno priprav in logistike. Že če pogledamo število obiskovalcev, nam je lahko jasno, da se kaj takega doslej v naši državi še ni zgodilo. Kakšen bo moj urnik med prvenstvom, še ne vem natančno, morda bom sedel na faksu, zagotovo pa najtežje pričakujem posamično in ekipno moško tekmo na veliki skakalnici. Nisem prepričan, v kolikšni prednosti bodo sicer naši skakalci v Planici, saj bo na SP tudi ogromno tujih navijačev. Sicer pa je v Planici nekaj najlepšega tudi to, da je nimamo izjemno radi le Slovenci, temveč tudi pri ostalih tekmovalcih velja za enega najbolj zaželenih prizorišč. Nedavno sem ujel, da je tudi Norvežanu Granerudu bolj pri srcu kot njegova domača letalnica v Vikersundu.«

Špela Rogelj Foto: Leon Vidic Rogelj, nekdanja smučarska skakalka: »Za Slovenijo je to največji dogodek, ki smo ga kdaj imeli. Menim, da SP pomeni ogromno za promocijo naše države. Za tekmovalce bo vse skupaj nekaj posebnega, prvič bodo lahko tekmovali doma na velikem tekmovanju in bodo zato tudi verjetno čutili pritisk. Tega je resda treba spremeniti v pozitivno energijo, ne v breme. Upam, da bo vsem to predstavljalo dodatno motivacijo in zagon. Planico zelo dobro poznajo, zato bo tudi to, ob domačih navijačih, velika prednost. Zagotovo si v vseh disciplinah želimo kolajn, toda na voljo so samo tri, vsi pa tekmujejo z istim ciljem. Vsem želim, da bi lahko nastopili sproščeno, v čim boljših razmerah. Doma resda vedno rad tekmuješ in se pokažeš, a mislim, da je bila moja odločitev za odhod v športni pokoj prava in je ne obžalujem.«