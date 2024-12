Dobro izhodišče za napad Kranjca v finalu

Moški del karavane alpskih smučarjev se je preselil v Alta Badio, kjer je na progi Gran Risa na sporedu najljubši veleslalom Žana Kranjca v sezoni. Slovenski smučar se je na prvi progi odrezal solidno in zasedel osmo mesto, za stopničkami zaostaja za dobre pol sekunde.

Kranjcu senčna progra z veliko grbinami v Alta Badii ustreza, tu je že petkrat stal na zmagovalnem odru in tudi osvojil prve točke svetovnega pokala, a tokrat s strmino v zgornjem delu ni opravil najbolje. Ni sicer naredil kakšne večje napake, a je premalo napadal in po polovici proge za vodilnim Filipom Zubčićem zaostajal že za sekundo.

Po polovici tekme vodi Filip Zubčić. FOTO: Michael Madrid/Reuters

Nato je Kranjec pospešil in do cilja nazaj pridobil dve desetinki sekunde, kar mu omogoča solidno izhodišče za napad v finalu, še vedno so dosegljive tudi stopničke. Razlike pri vrhu niso velike, tretji Marco Odermatt zaostaja le za 19 stotink, tako da bo Žan moral nadoknaditi več kot pol sekunde zaostanka, kar pa ob odličnem smučanju ni nemogoče.

Finale bo na sporedu ob 13.30.