Domači teden hokeja v Tivoliju še ni prinesel uspeha

Ljubljanska zasedba je v tekmo šla s šestega mesta, Fehervar, ki je pred tem nanizal pet zaporednih zmag, pa s tretjega. Kljub madžarski vlogi favoritov so domači pokazali borbeno igro, bili v večjem delu tekme boljši tekmec, imeli tudi dvakrat več strelov (36-18), a na koncu se je za odločilno pokazala osma minuta. Olimpija je prvič v sezoni izgubila dvakrat zapovrstjo.

Olimpija je dobro začela tekmo in povedla v četrti minuti, ko je pred vratarja gostov malce po desni strani pridrsal Nik Simšič in ga ugnal s strelom ob bližnji vratnici. Madžari pa so hitro uprizorili preobrat. Najprej je Chris Brown pospravil v mrežo odbit plošček v osmi minuti, slabe pol minute zatem pa je z leve strani zadel še Istvan Terbocs.

Prvič v sezoni je Olimpija izgubila dvakrat zapovrstjo. FOTO: Blaž Samec

Ljubljančani so imeli nato pet minut pred koncem prvega dela tretjič priložnost igre z igralcem več, takoj sprožili tri nevarne strele, blizu zadetku je bil predvsem Maris Bičevskis, a je ostalo pri vodstvu gostov, tako kot po nizu strelov v zadnji minuti.

V drugi tretjini je bila Olimpija blizu izenačenju v 29. minuti, ko je Blaž Tomaževič sam zadrsal pred vratarja gostov, a je zadel okvir vrat. Tudi sicer je dotlej imela domača zasedba več strelov, bila boljša tudi v tem delu, a so Madžari z Anžetom Kuraltom v zadnjo tretjino šli z minimalno prednostjo.

Poraz železarjev Slabše so se po gostujoči zmagi nad vodilnim Kitzbühlom v minulem kolu v alpski ligi tokrat odrezali tudi hokejisti Jesenic, v Podmežakli so z 1:3 izgubili proti avstrijskemu Rittnu, ki je Jeseničane s 5:3 premagal že na nedavnem celinskem pokalu.

V zadnji tretjini je imela Olimpija sredi tega dela igre znova priložnost ob igri z igralcem več, a je ni unovčila, dobre tri minute pred koncem pa se je z izjemno obrambo izkazal Lukaš Horak ter obdržal upanje gostiteljev. Ti so tudi v tej tretjini iskali izenačujoči zadetek, minuto in pol pred koncem povlekli iz igre še vratarja, a tudi to ni prineslo želenega učinka.

Ljubljančane naslednja preizkušnja čaka v petek, ko bodo v 14. krogu gostili ekipo iz Feldkircha, v soboto pa bodo v 15. krogu gostili še Innsbruck.