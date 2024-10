Terglav zbral mlade moči za pot v Budimpešto

Hokejisti slovenske reprezentance so se nazadnje zbrali ob koncu avgusta za olimpijski kvalifikacijski turnir. Takrat cilja svoje tretje uvrstitve na OI niso uresničili, realno sta bili v Rigi močnejši domača Latvija in Francija. Nadaljevanje sezone pa usmerja misli k svetovnemu prvenstvu 2025, na katerem bodo risi igrali med elito v Stockholmu. Uvodni pripravljalni turnir bo, kot je že v navadi, v prvi polovici novembra. tokrat od 7. do 9. v Budimpešti.

Slovenska izbrana vrsta se bo zbrala v ponedeljek, 4. novembra, v svoji tradicionalni bazi na Bledu, na turnirju bo igrala proti Italijanom, Poljakom in madžarskim gostiteljem. In kot že vrsto let ta uvodni pripravljalni turnir pripada preizkušanju mlajših kandidatov, zato je selektor Edo Terglav po pričakovanju tokrat izpustil udarno reprezentančno jedro. To se bo nato zbralo februarja, ko bo Slovenija gostovala v Italiji.

Seznam risov za turnir v Budimpešti – vratarji: Luka Kolin (Olimpija), Rok Stojanovič (Nottingham/VB), Žan Us (Jesenice); branilci: Rožle Bohinc (Olimpija), Nejc Brus (Jesenice), Aljoša Crnović (Olimpija), Tim Dolinar , Anže Prostor (oba Jesenice), Nik Širovnik (Celje), Žiga Urukalo; napadalci: Martin Bohinc (oba Jesenice), Luka Gomboc (KAC), Jaša Jenko (Jesenice), Lovro Kumanović (Olimpija), Tjaš Lesničar (Jesenice), Žiga Mehle (Olimpija), Jure Povše (Celje), Luc Slivnik, Erik Svetina, Jaka Šturm (vsi Jesenice), Matic Török (KooKoo/Fin), Luka Vodlan, Miha Zajc (oba Olimpija).