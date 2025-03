Prevčevi brez konkurence v Vikersundu, po norveških dresih zdaj tarča avstrijski

V nadaljevanju preberite:

Slovenci in Slovenke so odlični letalci in letalke, to so potrdili tudi konec preteklega tedna na Norveškem, kjer so – poleg močnega vetra – najmočneje zaznamovali festival smučarskih poletov v Vikersundu. Izstopala sta včerajšnji zmagovalec Domen Prevc in njegova sestra Nika, ki ta čas nima prave konkurence v svetovnem pokalu. Eni letijo, drugi padajo. Slednji zaradi goljufanja s tekmovalnimi dresi. Škandal pa se širi. Potem ko je norveško reprezentanco pretresel škandal zaradi prirejenih kombinezonov, so zdaj v središču pozornosti tudi avstrijski smučarski skakalci. Več preberite v članku.