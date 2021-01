Dvojno norveško slavje v Willingenu, dosežek kariere Pavlovčiča

Pavlovčič s tretjim dosežkom prve serije



Norvežanje z zmago na posamični tekmi v Willingenu potrdil primat najboljšega skakalca v svetovnem pokalu. Za lepo presenečenje je poskrbel, ki je s četrtim mestom dosegel uspeh kariere.Prva izmed dveh tekem na nemškem prizorišču je bila v znamenju Norveške. Halvor Egner Granerud je dvakrat preskočil mejo 145 metrov (147,5/145,5) in za 8,9 točke prehitel rojaka, na tretje mesto pa se je s četrtega povzpel Poljak, ki je zaostal za 13,3 točke.Med slovenskimi skakalci je bil najvišje Bor Pavlovčič na četrtem mestu. Po prvi seriji mu je kazalo še bolje, saj je s skokom 144,5 metra zaostal le za Tandejem in Granerudom, nato pa v finalu v težjih pogojih skočil nekoliko manj (136,5) in nazadoval za mesto. Kljub temu je imel veliko razlogov za dobro voljo, saj v svetovnem pokalu še ni bil tako visoko.»En super dan zame, najboljša uvrstitev v karieri. Lepo je spet biti med trideseterico, ker sem v zadnjem mesecu imel kar nekaj težav. Zelo lepo, da sem se sestavil in upam, da tako nadaljujem,« je dejal Pavlovčič.Slovenski uspeh je z 10. mestom dopolnil, točke pa je osvojil šez 18. mestom.V prvi seriji so izstopali štirje skakalci. Najboljši dosežek je imel Halvor Egner Granerud, ki je za skok 147,5 metra prejel 144,8 točke, zgolj 4 desetinke točke manj je imel rojak Daniel Andre Tande, na odličnem tretjem mestu je bil Bor Pavlovčič z zaostankom 4,6 točke, tik za njim pa Poljak Kamil Stoch, ki je zaostajal za 4,8 točke.V finale sta se uvrstila še dva Slovenca. Anže Lanišek je imel 12. izhodišče (137 metrov), Žiga Jelar pa 19. (130).Prekratka sta bila povratnik v svetovni pokalz 42. mestom (119) ins 43. mestom (116).V Willingenu bo jutri še ena posamična tekma, ki se bo začela ob 16.15.Glavni trener slovenske reprezentanceje o dosežku Pavlovčiča povedal: »Najprej čestitke Boru za vrhunsko četrto mesto. Malo je zmanjkalo za stopničke, a nimamo kaj. Bor je naredil svoje skoke, naredil je napredek od včeraj in upam, da nadaljuje v tem tempu. Dokazal je, da s svojimi skoki spada v sam vrh.«O svojih drugih varovancih pa je razmišljal takole: »Anže se je po vse težavah včeraj znova sestavil z dvema zelo dobrima skokoma, predvsem v finalni seriji. Morda mu je zmanjkalo malo sreče, a jutri je nova priložnost. Čestitke Žigi Jelarju, ki je naredil nov premik. Ti trije so danes naredili svoje, morda le še malo popravka za jutri, ostali pa bodo morali narediti korak naprej.«1. Halvor Egner Granerud (Nor) 285,5 točke (147,5 m/145,5 m)2. Daniel Andre Tande (Nor) 276,6 (145/140,5)3. Kamil Stoch (Pol) 272,2 (142,5/135,5)5. Dawid Kubacki (Pol) 260,7 (138,5/140)6. Marius Lindvik (Nor) 256,8 (132,5/137,5)7. Rjoju Kobajaši (Jap) 254,8 (138/134,5)8. Markus Eisenbichler (Nem) 252,8 (137,5/139,5)9. Piotr Żyla (Pol) 251,1 (130,5/141)...1. Halvor Egner Granerud (Nor) 1106 točk2. Markus Eisenbichler (Nem) 8283. Kamil Stoch (Pol) 7214. Robert Johansson (Nor) 5555. Dawid Kubacki (Pol) 5427. Piotr Žyla (Pol) 5228. Karl Geiger (Nem) 4819. Marius Lindvik (Nor) 47710. Daniel Huber (Avt) 381...