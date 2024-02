Dvojno švicarsko slavje v Franciji

Švicar Daniel Yule je zmagovalec slaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v Chamonixu. Njegov rojak Loic Meillard je osvojil drugo mesto (+0,16), tretji je bil vodilni po prvi vožnji, Francoz Clement Noel (+0,18). Edini Slovenec na tekmi Tijan Marovt ni končal prvega nastopa.

Slovenec na moških slalomih v tej sezoni svetovnega pokala še ni nastopil v finalu. Naš smučar pa je na tekmi v Chamonixu odstopil, ko je zgrešil vratca. Tako se tudi v Franciji 25-letnemu Mariborčanu ni izšlo za prve točke v svetovnem pokalu v karieri. Nastopil je s slabim izhodiščem kot 52., že po nekaj zavojih in približno 20 sekundah na progi je končal svoj nastop. Marovt je v svetovnem pokalu zbral 23 nastopov, a prav na nobenem ni bil med tridesetimi najboljšimi, ki so se za točke merili na drugi progi

V Chamonixu je bil na sporedu sedmi moški slalom v sezoni. Karavana se bo zdaj preselila v Bansko v Bolgariji, kjer bosta 10. in 11. februarja veleslalom in slalom, nato sledi postanek v Kvitfjellu s smukom in superveleslalom 17. in 18. februarja.

Po Norveški smučarje čaka pot čez veliko lužo na mini ameriško turnejo, od 24. februarja do 3. marca, s petimi preizkušnjami, veleslalomom in slalomom na prizorišču Palisades Tahoe ter dvema veleslalomoma, tudi nadomestnim za Sölden, in slalomom v Aspnu. Po vrnitvi iz ZDA se bo karavana ustavila v Sloveniji na pokalu Vitranc v Kranjski Gori, kjer bosta še zadnji dve priložnosti za izboljšanje točkovnih seštevkov na veleslalomu in slalomu pred finalom sezone v Saalbachu.

Zelo dobro kaže Kranjcu, ki se je decembra in januarja na treh tekmah zavihtel na oder za zmagovalce, dvakrat s tretjim mestom v Alta Badii in nato še na nočnem veleslalomu v Schladmingu. V seštevku discipline je tretji, pred njim sta le Hrvat Filip Zubčić in izjemni Švicar Marco Odermatt.