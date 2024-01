Odermatt si je po Kranjčevem prihodu v cilj vidno oddahnil

Švicarski smučarski šampion Marco Odermatt je v svojo korist odločil veleslalomski spektakel za svetovni pokalu v Schladmingu. Toda po prvi progi ni kazalo na njegovo slavje, saj je bil šele na enajstem mestu. V finalu je nato znova pokazal zobe in se z najboljšo predstavo na drugi progi vnovič zavihtel na vrh.

Odlično je smučal tudi slovenski as Žan Kranjec, ki je zablestel s tretjim mestom. Za Odermattom, ki je slavil že osmo zmago v sezoni in skupno 32. v svetovnem pokalu, je zaostal za 0,29 sekunde. Ko je prečkal ciljno črto, si je švicarski superzvezdnik vidno oddahnil. Avstrijec Manuel Feller, ki je po prvem »polčasu« še vodil, se je moral na koncu sprijazniti z drugim mestom, pri čemer ga je od Odermatta ločilo vsega pet stotink.

Žan Kranjec in Marco Odermatt sta takole pospremila razplet finala. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

»Po prvi progi sem še na pol verjel, da se lahko zavihtim na vrh. In znova se je pokazalo, da se nikoli ne smeš vdati. Če sem imel v Kitzbühlu malce smole s stotinkami, sem imel tokrat malo sreče. Na koncu se vse poravna,« je po novem podvigu sijal od sreče Odermatt, sicer olimpijski in svetovni prvak v veleslalomu.

Na nehvaležnem četrtem mestu je pristal Norvežan Alexander Steen Olsen, ki so ga od Kranjca ločile pičle štiri stotinke, peto mesto pa sta si delila Švicar Loic Meillard in Hrvat Filip Zubčić, ki sta za Odermattom zaostala za 0,56 sekunde.

Žan Kranjec se je v Schladmingu izkazal s tretjim mestom. FOTO: Georg Hochmuth/AFP

»Zelo smo veseli tega uspeha. Žan je imel dobro tekmo. Sicer so bili odseki, na prvi progi zgoraj in v finalu spodaj, v katerih je pustil malo časa. A je zelo dobro odgovoril na tisti slabši dan pred dolgimi tremi tedni v Adelbodnu. Upam, da bo v takšnem slogu nadaljeval sezono,« je dejal glavni trener naših alpskih smučarjev v tehničnih disciplinah in pristavil, da bo Kranjec nastopil tudi na jutrišnjem slalomu. Ob Žanu bo na štartu tudi Tijan Marovt.

Vrstni red v posebnem seštevku veleslaloma (5/11) 1. Marco Odermatt (Švi) 500, 2. Filip Zubčić (Hrv) 285, 3. Žan Kranjec (Slo) 226, 4. Marco Schwarz (Avs) 210, 5. Henrik Kristoffersen (Nor) 178, 6. Joan Verdu (And) 141, 7. Alexander Steen Olsen (Nor) 138, 8. Loic Meillard (Švi) 132, 9. Alexis Pinturault (Fra) 130, 10. Manuel Feller (Avs) 119.

Jutri bo v Schladmingu še nočni slalom (17.45/20.45).