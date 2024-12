Ema do lepe nagrade, Anže vesel kot že dolgo ne, Pius v rumenem na prvi vrhunec

V nadaljevanju preberite:

V smučarskih skokih rumeni majici ostajata trdno v lasti Nemcev. V moški konkurenci namreč še naprej kraljuje Pius Paschke, v ženski pa na vrhu blesti Katharina Schmid; oba sta minuli konec tedna vpisala po dve zmagi. Kako sta svoje nastope ocenili Ema Klinec in Nika Prevc, slovenski junakinji preizkušenj v Zhangjiakouu, kako so se na Kitajskem odrezale preostale naše skakalke, kako sta se razpletli tekmi skakalcev v Titisee-Neustadtu, kaj je povedal Anže Lanišek, ki so se mu skozi prste izmuznile prve stopničke v sezoni, zakaj ima včerajšnji dosežek Domna Prevca toliko večjo vrednost ...