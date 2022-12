Nika Križnar skočila na stopničke v Beljaku

Na uvodni tekmi 2. silvestrske turneje v Beljaku je s stopničkami navdušila Nika Križnar. Smučarska skakalka iz Delnic v Poljanski dolini se je izkazala s tretjim mestom, potem ko je z dvema skokoma, dolgima 93,5 metra, zaostala le za avstrijsko zmagovalko Evo Pinkelnig (91,5 m in 95,5 m) in drugouvrščeno Norvežanko Anno Odine Strøm (93,5 m in 92,5 m).

Za Križnarjevo so to prve stopničke v tej sezoni svetovnega pokala. Smolo je imela Ema Klinec (95 m in 90 m), ki je v finalu po doskoku padla in s tretjega mesta zdrsnila na osmo. Urša Bogataj (89 m in 93,5 m) je bila deseta.

Od naših tekmovalk so točke osvojile tudi Nika Prevc (89,5 m in 86 m/16. mesto), Katra Komar (85 m in 87 m/24.) in Maja Vtič (87,5 m in 83 m/27.)

Rezultati tekme za svetovni pokal v Beljaku: 1. Pinkelnig (Avs) 257,9 (91.5, 95.5), 2. Strøm (Nor) 248,4 (93.5, 92.5), 3. Križnar (Slo) 243,5 (93.5, 93.5), 4. Loutitt (Kan) 243,1 (91.5, 91), 5. Kramer (Avs) 242,9 (92.5, 93.5), 8. Klinec 239,7 (95, 90 – padec), 10. Bogataj 238,1 (89, 93.5), 16. Prevc 229,7 (89.5, 86), 24. Komar 213,3 (85, 87), 27. Vtič (vse Slo) 210,0 (87.5, 83).

Ema Klinec je bila po prvi seriji še tretja. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Avstrijka na vrhu že po uvodni seriji

Eva Pinkelnig (91,5 m), ki je skočila z nižjega zaletišča, je vodila že po prvi seriji. Druga je bila Anna Odine Strøm (93,5 m), tretja pa z najdaljšim skokom Ema Klinec (95 m).

Nika Križnar (93,5 m) je bila šesta, dve mesti pred svojo soimenjakinjo Niko Prevc (89,5 m), tik za najboljšo deseterico pa je pristala Urša Bogataj (89 m). V finale sta se uvrstili tudi Maja Vtič (87,5 m) in kot srečna poraženka še Katra Komar (85 m), ki sta zasedali 23. oziroma 27. mesto.

V Beljaku bo jutri še ena tekma, ki se bo po kvalifikacijah (11.30) začela ob 13. uri. Zatem se bodo skakalke preselile na Ljubno ob Savinji, kjer bosta konec tedna še dve preizkušnji.