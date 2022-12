Ema Klinec peta, dvojna norveška zmaga

Norveška smučarska skakalka Silje Opseth (259,6 točke) je zmagovalka tekme svetovnega pokala v domačem Lillehammerju. Da je na veliki skakalnici dvojna zmaga ostala doma, je poskrbela še Anna Odine Stroem (252,1). Najboljša Slovenka je bila Ema Klinec (239,2) na petem mestu, Nika Križnar (230,1), zmagovalka kvalifikacij, je bila šesta. Na stopničkah je pristala še vodilna po prvi seriji in najboljša tekmovalka v svetovnem pokalu to zimo, Avstrijka Eva Pinkelnig (250,9 točke).

Klinec je v finalu izgubila mesto in je končala kot peta, Križnar je zadržala šesto, slovenski uspeh pa je zaokrožila Urša Bogataj (221,6) z devetim mestom, potem ko ji ni uspel doskok v telemark.

»Vedela sem, da ne skačem tako slabo, kot je pokazal včerajšnji dan. Morda je bil razlog tudi v skakalnici, ki mi v zadnjih letih ne ustreza najbolj. Danes pa sem iz skoka v skok iskala pravi počep, ki mi je omogočil dobre skoke in zato sem zadovoljna. Stopničke si vsi zelo želimo, a treba bo še malo sproščenosti, pa bodo prišle,« je po današnji tekmi za Smučarsko zvezo Slovenije dejala najboljša Slovenka na današnji tekmi.

Najboljša Slovenka v svetovnem pokalu skupno Križnar pa je povedala, da je danes bolj razočarana kot dan prej. »Zato, ker včeraj nisem pričakovala, da bom izvlekla toliko, kot sem, saj trening ni bil tako konstanten, skoki niso bili tako lepi in sem potem naredila res velik korak v pravo smer. Danes pa sem v kvalifikacijah in na treningu kazala vrhunsko formo, lepe skoke,« je pojasnila Križnar in priznala, da je bila danes žrtev prevelikih pričakovanj: »Pogorela sem v želji po stopničkah. A kljub temu je šesto mesto lep rezultat, vesela moram biti vsakega dosežka med deseterico. Kažem konstantno formo, velikih nihanj ni. Korak za korakom in proti stopničkam.«

Ema Klinec je bila najboljša Slovenka. FOTO: Instagram

Preostale tri slovenske skakalke na Norveškem so danes ostale brez točk svetovnega pokala. Nika Prevc, ki se je na sobotni tekmi na srednji skakalnici spogledovala s prvimi stopničkami, na koncu pa pristala na sedmem mestu, je bila danes 32., Maja Vtič 34., Katra Komar pa je zasedla 37. mesto.

»Letošnja sezona se je začela kar turbulentno. Zelo veliko je sprememb, nekatere tekmovalke so en dan med deset, drug dan jih ni. Veliko je mešanja znotraj deseterice. Spet smo ostali brez stopničk, a ekipno smo imeli tri tekmovalke med deset. Če bomo tako nadaljevali, bodo prišle tudi stopničke. Verjamem, da bodo,« pa je dejal selektor slovenske reprezentance Zoran Zupančič.

V skupnem seštevku svetovnega pokala je še naprej v rumeni majici Pinkelnig (300 točk), na drugem mestu je po svoji tretji zmagi v karieri Opseth (247), najboljša Slovenka skupno je Križnar (158) na šestem mestu, Klinec (111) je osma, Bogataj (109) pa deseta.

V pokalu narodov vodijo Avstrijke (614) pred Norvežankami (564), branilke naslova Slovenke (432) so ta čas na četrtem mestu. Prvič to sezono so skakalke nastopale na snegu. Uvodni vikend pred mesecem dni v poljski Wisli so skakalke pristajale na plastični podlagi. Sezona svetovnega pokala se bo nadaljevala prihodnji konec tedna v nemškem Titisee-Neustadtu.