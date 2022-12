Ema Volavšek sedma v Ramsauu

Norvežanka Gyda Westvold Hansen je dobila tudi četrto preizkušnjo svetovnega pokala v nordijski kombinaciji v tej sezoni. V Ramsauu je slavila pred Italijanko Anniko Sieff in Nemko Nathalie Armbruster. Najboljša Slovenka je bila vnovič Ema Volavšek, ki je bila sedma. Najboljša slovenska tekmovalka v nordijski kombinaciji je skakalni del končala na osmem mestu, v teku pa s tretjim časom pridobila eno mesto. Za zmagovalko je zaostala 1:31,7 minute. Tudi tokrat je bila nepremagljiva Westvold Hansen, ki je dobila vse štiri preizkušnje v tej sezoni. Sieff je za Norvežanko zaostala 1:01,7 minute, Armbruster pa še tri sekunde več. V skupnem seštevku ima Westvold Hansen 400 točk, druga je Sieff z 250, tretja pa Avstrijka Lisa Hirner z 240.

Po šestem mestu v petek in sedmem danes je Ema Volavšek šesta s 144 točkami. Na prvih dveh tekmah v Lillehammerju je bila 20-letnica, rojstni dan je praznovala v četrtek, osma in sedma. »Tekma je bila solidna, pri skokih se počasi premikam naprej, a mislim, da imam še kar nekaj rezerv. Tek je bil danes malo boljši kot včeraj, ampak mislim, da imam tudi tam še nekaj rezerve. Bomo videli po novem letu,« je dejala Volavškova. Druga slovenska predstavnica Silva Verbič je bila danes zadnja, 26. z zaostankom 5:07,1 minute. Po skakalni seriji je bila 24. V skupnem seštevku po štirih od 11 tekem zaseda 22. mesto.

Riiber le tretji

Nemec Vinzenz Geiger je dobil drugo tekmo pri kombinatorcih. V zadnjem krogu je dvakratni olimpijski prvak ugnal Avstrijca Johannesa Lamparterja in vodilnega v skupnem seštevku, Norvežana Jarla Magnusa Riiberja. Slovenca nista prišla do točk. Še najboljši je bil na koncu Gašper Brecl, ki je preizkušnjo kljub 16. izhodišču po skakalnem delu končal na 32. mestu z zaostankom 2:39,4 minute. Erazem Stanonik je tekaški del začel kot 46., po 10 km pa je ciljno črto prečkal kot 45. (+4:43,6). Dolgo je bil v vodstvu v zadnjih letih najboljši kombinatorec Riiber, ki je po skakalnem delu 10 km dolgo tekaško preizkušnjo začel 11 sekund pred tekmeci. Po treh kilometrih je imel že skoraj 40 sekund naskoka, po petih še slabe pol minute, nato pa so ga tokrat precej hitrejši zasledovalci ujeli pred koncem tretjega od štirih krogov.

V zadnjem je imel največ moči Geiger, olimpijski prvak iz Pekinga s srednje skakalnice. Slavil je desetič v svetovnem pokalu. Drugi je bil dvakratni svetovni prvak Lamparter, ki je zaostal pet sekund. Riiber je tekmo sklenil na tretjem mestu s 6,1 sekunde zaostanka. V skupnem seštevku je v vodstvu ostal Riiber, ki ima po sedmih tekmah 558 točk. Drugi je njegov rojak Jens Lurås Oftebro s 475, tretji pa Nemec Julian Schmid s 343 točkami. Edini Slovenec s točkami za svetovni pokal je Brecl, doslej jih je zbral 11.