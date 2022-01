Fillon Maillet dobil tudi zasledovanje, Fak prvič v deseterici

Francoz Quentin Fillon Maillet je dobil tudi zasledovalno biatlonsko tekmo v Ruhpoldingu na Bavarskem in še povečal svojo prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala. Jakov Fak pa je osvojil osmo mesto in se prvič v sezoni zavihtel v prvo deseterico.

Na 12,5 kilometra dolgi progi si je 29-letni Fillon Maillet privoščil strelsko napako na drugem postanku in vsaj začasno ga je prehitel Nemec Benedikt Doll, drugi s petkovega šprinta, ki pa je v kazenski krog dvakrat zavil na tretjem postanku in Francoz je imel na široko odprta vrata do zmage.

Quentin Fillon Maillet je še povečal svojo prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala. FOTO: Christof Stache/AFP

Fillon Maillet je ob odsotnosti najboljših Norvežanov, ki so na višinskih pripravah pred olimpijskimi igrami, dosegel peto zmago v sezoni in 11. v karieri. Vse kaže, da bo glede na formo, ki jo kaže v olimpijski sezoni, naslednik Raphaela Poireeja in Martina Fourcada, ki sta uspešno nosila vlogo prvih tekmovalcev Francije v preteklih letih.

Fak je zgrešil le en strel

Do drugega mesta je presenetljivo prišel Rus Aleksander Loginov, sicer eden najboljših v karavani, ki pa je zasledovanje začel šele na 32. mestu, in dokazal, da je sposoben presenetiti prav na vsaki tekmi. V zadnjem krogu je prehitel Litovca Vytautasa Stroilo, ki je šel v zadnji krog pred njim, to pa je uspelo tudi Belorusu Antonu Smolskiju, ki je po šprintu zasedel tretje mesto tudi v zasledovanju.

Štiriintridesetletni Fak je tokrat prvič v sezoni pokazal zelo solidno tekaško formo in ob vsega enem zgrešenem strelu, na drugem postanku leže, je z 39. mesta napredoval na osmo. »Današnja tekma je bila končno taka, kot sem jo dolgo časa pričakoval, a mi telo ni dopustilo več od tistega, kar je bilo. Veliko bolj sem zadovoljen z današnjim tekom oziroma občutki na teku, kot s samim streljanjem, čeprav je bilo tudi na strelišču zelo dobro. Želim si, da bi bile tudi naslednje tekme takšne in bom končno lahko tekmoval na višjem nivoju,« je po tekmi dejal Fak.

Biatlonska karavana se prihodnji teden seli v italijansko Anterselvo, ki bo tudi zadnja postaja pred olimpijskimi igrami v Pekingu.